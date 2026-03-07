Es tendencia:
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Daniil Medvédev: Horario y qué canal transmite EN VIVO Indian Wells en Chile

Conoce todos los detalles del partido que anima Alejandro Tabilo por la ronda de 64 del Masters 1000 de Indian Well.

Por Franccesca Arnechino

'Jano' deberá enfrentar al ex número 1 del mundo en Indian Wells.
© Photosport'Jano' deberá enfrentar al ex número 1 del mundo en Indian Wells.

Gran estreno tuvo Alejandro Tabilo (40°) en el Indian Wells Masters. El chileno mostró un sólido nivel en su debut y superó con claridad al español Rafael Jódar por un contundente 6-1 y 6-2 este jueves 5 de marzo.

El zurdo sigue confirmando su buen momento en el circuito, que lo tiene instalado dentro del top 40 del ranking. Ahora, eso sí, tendrá un desafío mayor: enfrentará al ruso Daniil Medvédev, ex número uno del mundo.

El europeo hará su estreno en el torneo tras quedar libre en la primera ronda y llega con confianza luego de consagrarse campeón en el ATP Dubai Tennis Championships, donde se quedó con el título tras el retiro del neerlandés Tallon Griekspoor en la final.

Tabilo vs. Medvédev: Horario y dónde ver

El partido entre Alejandro Tabilo y Daniil Medvédev por la ronda de 64 de Indian Wells se disputará la noche de este sábado 7 de marzo para el domingo en la cancha 1 no antes de las 00:10 AM horas*.

*Horario estimado.

El encuentro entre Tabilo y Medvédev por el ATP Masters 1000 de Indian Wells será transmitido por la señal de TV de ESPN 3, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 3

  • VTR: 153 (SD) – 842 (HD)
  • DTV: 626 (SD) – 1626 (HD)
  • ENTEL: 216 (HD)
  • CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)
  • GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)
  • MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)
  • TU VES: 108 (HD) – 512 (HD)
  • ZAPPING: 92 (HD)
Además, podrás seguir a Alejandro Tabilo de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+ (plan Premium) o mediante la app Tennis TV, ambas previo pago de suscripción.

