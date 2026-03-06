Es tendencia:
El mejor tenista de la historia para Daniil Medvedev, rival de Tabilo: “Nunca le dije esto a nadie”

El ruso manifestó el 2021, tras ganarle una histórica final de Grand Slam a Nole, que estaba por encima de Nadal y Federer.

Por Felipe Escobillana

Medvedev admira lo hecho por Novak Djokovic
Medvedev admira lo hecho por Novak Djokovic

Daniil Medvedev, próximo rival del chileno Alejandro Tabilo en Indian Wells,ha logrado sostenerse entre los mejores tenistas del mundo a sus 30 años. A pesar de que el ruso ve lejano volver a ser número 1, como ocurrió en febrero del 2022, actualmente marcha en un honroso 11° puesto.

En el 2021, poco antes de escalar a la cima del escalafón mundial, ganó su único Grand Slam. Fue en el US Open, ante un Novak Djokovic que ese año estaba intratable: ganó Australian Open, Roland Garros y Wimbledon.

Tras privarlo de ganar los cuatro majors en un año, debió dar un discurso. Y ahí se deshizo en elogia ante el serbio, a quien calificó como el mejor tenista de la historia.

“Creo que es la primera vez que estoy tan nervioso por dar un discurso. En primer lugar, quiero pedirles perdón a ustedes, los fanáticos de Novak“, señaló tras vencerlo en sets corridos por doble 6-4.

Medvedev este año en el Australian Open

Medvedev este año en el Australian Open

Medvedev a Djokovic: “Eres el mejor de la historia”

Agregó que “todos sabíamos lo que se estaba jugando hoy, lo que lograste este año y a lo largo de tu carrera. Nunca le dije esto a nadie, pero lo diré hoy mismo: eres el mejor tenista de la historia“.

Medvedev alcanzó a estar 13 semanas en lo más alto del ranking. Muy lejos de Nole, que ha sido el tenista que por más tiempo ha conseguido ese hito: 428 semanas.

Djokovic también tiene el récord de ser el tenista que más veces ha finalizado el año como número 1, algo que consiguió durante 8 temporadas. Una enormidad considerando que compitió en la misma era de Rafa Nadal (5 temporadas finalizó como número 1) y Roger Federer (6).

Medvedev, en los fríos números, con esas 13 semanas en lo alto del ranking es el mejor tenista en la historia de Rusia, superando a Marat Safin (9 semanas) y Yevgeny Kafelnikov (6 semanas). Eso sí, estos dos últimos ganaron dos torneos de Grand Slam.

