Daniil Medvedev, próximo rival del chileno Alejandro Tabilo en Indian Wells,ha logrado sostenerse entre los mejores tenistas del mundo a sus 30 años. A pesar de que el ruso ve lejano volver a ser número 1, como ocurrió en febrero del 2022, actualmente marcha en un honroso 11° puesto.

En el 2021, poco antes de escalar a la cima del escalafón mundial, ganó su único Grand Slam. Fue en el US Open, ante un Novak Djokovic que ese año estaba intratable: ganó Australian Open, Roland Garros y Wimbledon.

Tras privarlo de ganar los cuatro majors en un año, debió dar un discurso. Y ahí se deshizo en elogia ante el serbio, a quien calificó como el mejor tenista de la historia.

“Creo que es la primera vez que estoy tan nervioso por dar un discurso. En primer lugar, quiero pedirles perdón a ustedes, los fanáticos de Novak“, señaló tras vencerlo en sets corridos por doble 6-4.

Medvedev este año en el Australian Open

Medvedev a Djokovic: “Eres el mejor de la historia”

Agregó que “todos sabíamos lo que se estaba jugando hoy, lo que lograste este año y a lo largo de tu carrera. Nunca le dije esto a nadie, pero lo diré hoy mismo: eres el mejor tenista de la historia“.

Publicidad

Publicidad

Medvedev alcanzó a estar 13 semanas en lo más alto del ranking. Muy lejos de Nole, que ha sido el tenista que por más tiempo ha conseguido ese hito: 428 semanas.

ver también Alejandro Tabilo enfrenta a Daniil Medvédev: Día, horario y dónde ver Indian Wells en Chile

Djokovic también tiene el récord de ser el tenista que más veces ha finalizado el año como número 1, algo que consiguió durante 8 temporadas. Una enormidad considerando que compitió en la misma era de Rafa Nadal (5 temporadas finalizó como número 1) y Roger Federer (6).

Medvedev, en los fríos números, con esas 13 semanas en lo alto del ranking es el mejor tenista en la historia de Rusia, superando a Marat Safin (9 semanas) y Yevgeny Kafelnikov (6 semanas). Eso sí, estos dos últimos ganaron dos torneos de Grand Slam.

Publicidad