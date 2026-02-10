Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 siguen regalando momentos que dan la vuelta al mundo y uno de los grandes protagonistas ha sido el joven patinador estadounidense Ilia Malinin.

El talento norteamericano dejó a todos boquiabiertos tras ejecutar un espectacular salto que estuvo prohibido por 50 años. El “Dios del hielo”, Malinin rompió todos los esquemas al realizar un salto mortal hacia atrás (backflip), una maniobra vetada durante décadas por su alto nivel de riesgo, pero que esta vez fue clave para adjudicarse el oro.

De prohibido a histórico: el salto que impresionó a Djokovic

La histórica hazaña provocó una ovación cerrada del público presente y también reacciones fuera del hielo. Entre ellas, la del tenista Novak Djokovic, quien fue captado completamente impactado, llevándose las manos a la cabeza ante la impresionante acrobacia del patinador estadounidense.

Esta fue la reacción de Nole

Tweet placeholder

ver también Chile se emociona con el notable gesto de Nicolás Massú en Copa Davis

El salto prohibido

Según consignó Marca, el backflip fue realizado por primera vez en unos Juegos Olímpicos por el estadounidense Terry Kubicka en Innsbruck 1976, pero un año después la ISU lo prohibió por razones de seguridad, al tratarse de una maniobra no convencional y con recepción en ambos pies. La regla cambió recién en 2024, cuando el salto volvió a autorizarse en competencia.

Si bien Ilia Malinin no fue el primero en intentarlo, el patinador de 21 años sí hizo historia al convertirse en el primero en ejecutarlo de forma limpia, con aterrizaje en una sola cuchilla, algo que fue destacado en el análisis técnico posterior a la prueba.

Publicidad

Publicidad

Mira aquí la hazaña olímpica