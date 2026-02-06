¡Llegó el día! Este viernes 6 de febrero se dará inicio a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, específicamente en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo, donde más de 3.000 deportistas competirán en alguna de las 16 distintas disciplinas que conforman este certamen.

Por supuesto, Chile nuevamente estará presente y actualmente cuenta con una delegación nacional bastante acotada, con tres deportistas que aseguraron su cupo en la cita olímpica. Esto, tras la lamentable baja de un cuarto miembro, Henrik Von Appen, quien no podrá estar en el esquí alpino luego de una fuerte caída en la reciente Copa del Mundo de Suiza.

Así, los miembros del Team Chile que dirán presente en este evento estarán conformados por Stephanie Joffroy (esquí acrobático), Matilde Schwencke (esquí alpino) y Sebastián Endrestad (esquí de fondo). Conoce todos los detalles del evento, horarios de comienzo y transmisión a continuación, en RedGol.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno?

El evento iniciará de manera oficial este viernes 6 de febrero con la ceremonia inaugural, que comenzará a partir de las 16:00 horas de Chile y se extenderá hasta el domingo 22 del mismo mes.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno en Chile?

El evento se podrá ver a través de dos opciones en nuestro país. La primera es CHV, que contará con bloques acotados entre las 18:30 y 19:40 horas en días hábiles y, durante los fines de semana, de 14:30 a 16:15 horas. Además, estará la plataforma de streaming MiCHV, que transmitirá todas las competencias en vivo.

La segunda opción es la señal de Claro Sports, que emitirá las diferentes competencias en su canal de YouTube, pero a diferencia de otros eventos, será necesario pagar una suscripción. En este caso, quienes adquieran la categoría de “Miembros” podrán acceder al contenido por un costo de $2.800.

Publicidad