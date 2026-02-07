Este sábado regresa la acción de las artes marciales mixtas con un imperdible evento desde Las Vegas. Así es, porque el renovado recinto ‘Meta APEX’ albergará una nueva edición del tradicional UFC Fight Night, versión UFC Vegas 113, en la que veremos a grandes contendientes en acción.
¿El evento estelar de la noche? Estará a cargo del estadounidense Mario Bautista (16-3-0), quien enfrentará al brasileño Vinicius Oliveira (23-3-0) en la categoría peso gallo.
Eso no es todo, porque también dirán presente otros destacados contendores como el japonés Kyoji Horiguchi, el brasileño Jailton Almeida frente al ruso Rizvan Kuniev, además de Alex Morono contra Daniil Donchenko. Conoce todos los detalles de este evento, horario, cartelera y transmisión, a continuación, en RedGol.
¿Cuándo y a qué hora pelean Bautista vs. Oliveira en UFC Vegas 113?
UFC Vegas 113: Bautista vs. Oliveira se celebra este sábado 7 de febrero a partir de los siguientes horarios en Chile:
- Cartelera preliminar: Desde las 19:00 horas.
- Cartelera estelar: Desde las 22:00 horas.
La pelea estelar, en tanto, no comenzará antes de las 00:30 horas de la madrugada.
Horarios de UFC Vegas 113 en LATAM
|Horario Preliminar
|Horario estelar
|Países LATAM
|16:00 horas
|19:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|17:00 horas
|20:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|18:00 horas
|21:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|19:00 horas
|22:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver UFC Vegas 113: Bautista vs. Oliveira por TV o STREAMING?
Este evento de UFC no contará con transmisión por TV en Chile, ni en el resto de Latinoamérica. Por tanto, la única opción de ver UFC Fight Night será de forma ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma de streaming Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.
- Los planes parten desde los $4.299 mensuales en Chile y puedes suscribirte en el sitio web www.paramountplus.com.
Cartelera de UFC Vegas 113: Bautista vs. Oliveira
Estelar
- Mario Bautista vs. Vinicius Oliveira: Peso gallo (Evento estelar)
- Amir Albazi vs. Kyoji Horiguchi: Peso mosca.
- Jailton Almeida vs. Rizvan Kuniev: Peso pesado.
- Michal Oleksiejczuk vs. Marc-Andre Barriault: Peso mediano.
- Jean Matsumoto vs. Farid Basharat: Peso gallo.
- Dustin Jacoby vs. Julius Walker: Peso semipesado.
Preliminares
- Alex Morono vs. Daniil Donchenko: Peso welter.
- Nikolay Veretennikov vs. Niko Price: Peso welter.
- Bruna Brasil vs. Ketlen Souza: Peso paja femenino.
- Javid Basharat vs. Gianni Vazquez: Peso gallo.
- Wang Cong vs. Eduarda Moura: Peso mosca femenino.
- Muin Gafurov vs. Jakub Wiklacz: Peso gallo.
- Priscila Cachoeira vs. Klaudia Sygula: Peso gallo femenino.