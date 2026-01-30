Un sábado cargado de acción se vivirá este 31 de enero con la celebración del segundo evento numerado de la UFC en 2026. Se trata de UFC 325, velada que estará encabezada por Alexander Volkanovski, campeón peso pluma de la mayor empresa de MMA, quien se enfrentará por segunda vez en su carrera a Diego Lopes, esta vez con el título pluma en juego.

El evento se llevará a cabo en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, y contará con un total de trece combates, incluyendo la participación de destacados peleadores de la compañía como Dan Hooker, Benoît Saint Denis y Rafael Fiziev, entre otros.

¿Cuándo y a qué hora se disputará el evento? Revisa a continuación todos los detalles de UFC 325, con su horario para Chile, transmisión y cartelera completa.

¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 325?

UFC 325 se celebra este sábado 31 de enero en el Qudos Bank Arena de Sydney, Australia y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:

Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas .

. Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas .

. Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.

Horarios UFC 325 en LATAM

Horario Preliminar Horario estelar Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 por TV o STREAMING?

Al igual que lo ocurrido con el primer evento numerado del 2026, UFC 325 y la contienda estelar entre Volkanovsky y Lopes la podrás seguir EN VIVO a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

Cartelera oficial de UFC 325

Estelar

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes : Pelea por el título peso pluma (evento principal).

: Pelea por el (evento principal). Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis : Peso ligero.

: Peso ligero. Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy : Peso ligero.

: Peso ligero. Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira : Peso completo.

: Peso completo. Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey: Peso ligero.

Preliminares

Junior Tafa vs. Billy Elekana : Peso semi-pesado.

: Peso semi-pesado. Cam Rowston vs. Cody Brundage : Peso mediano.

: Peso mediano. Jacob Malkoun vs. Torrez Finney : Peso mediano.

: Peso mediano. Jonathan Micallef vs. Oban Elliott: Peso wélter.

Preliminares iniciales

Kaan Ofli vs. Yizha : Peso pluma.

: Peso pluma. Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan : Peso ligero.

: Peso ligero. Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay : Peso pluma.

: Peso pluma. Sulangrangbo vs. Lawrence Lui: Peso gallo.

