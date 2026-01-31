Pronósticos Deportes La Serena vs Universidad Católica: la UC de Zampedri debuta en La Portada

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Deportes La Serena vs Universidad Católica por la fecha 1 de la liga.

Universidad Católica comienza su temporada en el Campeonato Nacional visitando el Estadio La Portada para medirse con Deportes La Serena. El elenco dirigido por Daniel Garnero no pudo quedarse con la Supercopa de Chile por lo que ya pone sus energías en comenzar con el pie derecho la liga. Los Granates consiguieron quedarse en Primera tras el ascenso a fines de 2024, y afrontarán la campaña, con la misma ilusión: consolidarse en la máxima categoría del fútbol nacional.

En la previa del partido, que tiene a Fernando Zampedri como el gran candidato para anotar, nuestro analista presenta tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes La Serena vs Universidad Católica

Resultado final: Universidad Católica 1.81 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 2.10 Total de goles de Universidad Católica en el primer tiempo: Menos de 0.5 1.83

Universidad Católica arranca como favorito ante La Serena

Universidad Católica parte como favorita en la primera fecha frente a Deportes La Serena. Los Cruzados cuentan con un plantel de mayor jerarquía y presupuesto, además de haber ganado 10 de sus últimos 12 partidos en la liga pasada.

Los Granates, en tanto, llegan con números negativos: perdieron sus últimas cuatro presentaciones oficiales y acumulan cuatro derrotas consecutivas recibiendo a La Franja.

Resultado final: Universidad Católica – 1.81 en bet365

Zampedri, la carta goleadora de Universidad Católica

Fernando Zampedri inicia su séptima temporada como el atacante de referencia de Universidad Católica. El delantero aprovechó cada oportunidad y se consolidó como el máximo goleador de la liga chilena durante seis años consecutivos.

El capitán cruzado fue protagonista en los duelos ante Deportes La Serena en 2025: anotó el gol del triunfo en el 1-0 de noviembre y también marcó en la caída por 3-1 en mayo.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.10 en bet365

Los Cruzados y su racha negativa en los primeros tiempos

Sin tener en cuenta los compromisos de pretemporada, los dirigidos por Daniel Garnero no han logrado anotar en el primer tiempo en seis de sus últimos ocho partidos.

Total de goles de Universidad Católica en el primer tiempo: Menos de 0.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Deportes La Serena vs Universidad Católica

