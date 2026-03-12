Universidad de Chile está buscando a un nuevo entrenador tras el despido del argentino Francisco Meneghini y ya hay un candidato número 1 para el puesto: el uruguayo Jorge Fossati.

Azul Azul quiere experiencia tras el mal paso de Paqui y se puso en contacto con el estratega charrúa de 73 años, quien está libre tras salir campeón con Universitario de Deportes en 2025.

El propio Fossati reconoció en contacto con la radio Sport 890 de Uruguay, donde contó que ya habló con el gerente deportivo Manuel Mayo, quien lo contactó para conocer sus pretensiones.

ver también Golpe total: aseguran que Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile

Manuel Mayo llamó a Fossati para que llegue a la U

Jorge Fossati evitó reconocer si será el DT o no de Universidad de Chile, sin embargo, aceptó que tuvo un diálogo con el encargado de contratar al reemplazante de Meneghini.

“Se decía que estaba todo arreglado. Yo no soy de hablar, vos me conocés, pero hay veces que no sé si reír o llorar, porque veo que Miguelito y Pedrito son candidatos a un equipo y conmigo hablaron, y resulta que yo no aparezco“, dijo el DT a la emisora uruguaya.

Jorge Fossati habla de la U. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Lo único que te puedo comentar a colegas tuyos, que se han contactado de acá, de Perú, de Chile, de Argentina, es que ayer (miércoles) me llamaron del club, el gerente del club, el gerente deportivo (Manuel Mayo) y tuvimos una charla“, agregó.

Para finalizar, Jorge Fossati declaró que “no hay más que eso y punto… yo no voy a hacer más comentarios sobre la situación”.

Jorge Fossati está negociando su llegada a la U y se acerca por primera vez a dirigir al fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad