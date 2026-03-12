Ivo Basay fue un icónico delantero que anotó 60 goles en 108 partidos jugados por Colo Colo, una cifra de la que el argentino Javier Correa está muy lejos. Aunque el trasandino cada vez que puede saca pecho con que es el artillero del plantel albo.

Tiene razón: el cordobés de 33 años suma 23 conquistas en 55 partidos jugados en el Eterno Campeón, donde llegó para afrontar el segundo semestre de 2024. Y firmó un contrato hasta diciembre de 2027 en esa cuantiosa negociación que Blanco y Negro cerró con Estudiantes de La Plata.

Pero en la Liga de Primera 2026, el rendimiento de Correa ha estado muy por debajo de las expectativas. Al punto que perdió el lugar con su compatriota argentino Maximiliano Romero, quien para colmo de males del “9” ha estado muy fino ante el arco rival. De hecho, el Tigre fue quien sentenció la victoria alba ante O’Higgins en Rancagua.

Si hubiera que elegir una imagen para graficar la opinión de Basay sobre Correa quizá sería esta. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Basay fue consultado por algunas actitudes de Correa, quien en el duelo ante Unión La Calera montó un show tras salir lesionado: la función del trasandino incluyó un par de empujones a la banca de suplentes hasta derribarla. De eso y un poco más profundizó el Hueso con RedGol.

El exabrupto de Javier Correa en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Primero, Correa tiene que tener 180 o 200 goles encima para siquiera pensar en tener una reacción así“, manifestó Basay, quien también conoció a Colo Colo en carne propia como director técnico. Una muestra de que piensa que al ex jugador del Santos Laguna de México le falta mucho para ganarse el derecho a esas manifestaciones de temperamento, orgullo, ego, frustración o quién sabe qué.

Tuvo más. Por si quedaban dudas de su opinión lapidaria sobre Correa. “He visto casi todos los partidos de Colo Colo y para que haga un gol necesita tener cuatro o cinco oportunidades. Esa es una cuestión lógica”, fue la sentencia de Basay, quien en su carrera también dejó un recuerdo imborrable en el Necaxa de México con cifras impactantes: más de 100 anotaciones en menos de 200 encuentros.

El chileno Ivo Basay anotó 109 goles en 186 partidos por el Necaxa de México. (Archivo).

Publicidad

Publicidad

Y un muy buen registro goleador en Boca Juniors de Argentina. ¿Paso por Europa? El Hueso también tuvo: militó en el Stade de Reims en Francia durante tres años. 29 goles en 68 partidos gritó en el balompié galo. Una capacidad de definición que Correa envidiaría tener para no ser el mayor antigol del fútbol chileno.

ver también Mientras Javier Correa gana $70 millones mensuales en Colo Colo, esto cobran Zampedri y Di Yorio

Basay le baja los humos a Javier Correa en Colo Colo: “No es Van Basten, el Beto Acosta ni Zampedri”

Publicidad

Publicidad

Para Ivo Basay, Javier Correa no ha recorrido un camino que lo erija como un delantero exitoso en la historia de Colo Colo. Ni mucho menos está en la pelea para el debate contra otros grandes goleadores que tuvo la máxima categoría chilena.

Jugadores llegados desde Argentina que el mismo Hueso destacó. “Si cambia y empieza a hacer goles, feliz. Pero no. Hay un tema que dijo el Chino González: los jugadores deben dejarse entrenar. Cuando empiezan con esas actitudes se complica”, manifestó el Hueso Basay.

Así celebró Javier Correa un gol casi debajo del arco ante Everton. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“A Correa lo vi. Hace un gol que lo deja solo el juvenil (Leandro Hernández), sale haciendo callar a la gente. No le dio un gol al chiquito. No estás hablando de un Van Basten, o Carlos Bianchi, Beto Acosta o Zampedri. Tiene que ubicarse”, sentenció con firmeza Ivo Basay. Un goleador de esos que estuvo en varias noches grandes del club en el plano internacional durante los 90.

El Hueso Basay realzó la carrera de Zampedri para criticar a Correa. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también Fiel a su tónica en Colo Colo: el nefasto rendimiento de Javier Correa en el Superclásico vs U de Chile

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera la tabla de posiciones al cabo de 6 fechas de la Liga de Primera 2026.

Publicidad