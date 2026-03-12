Una encendida conversación tuvo el director de la concesionaria Azul Azul, Aldo Marín, quien fue entrevistado por el programa “Pauta de Juego” para saber de la actualidad de Universidad de Chile.

Una charla que fue desde la salida de Paqui Meneghini, hasta los problemas dirigenciales de Michael Clark, que poco a poco fue tomando color y subiendo la temperatura.

Todo, hasta que Marín decidió frenar todo y trató de arreglar un par de temas con Nicolás Peric cuando estaban al aire: “Ahora que lo tengo en frente, ¿le puedo decir algo?”.

“Quiero decirle dos cosas. Una, no es que me gusta hablar, pero a veces es necesario decir cosas, tuve un medio partidiario y entiendo lo que es un plantón o estar afuera a todo sol o con frío, y es necesario hablar”, dijo en primera instancia.

El momento en que Aldo Marín encaró a Peric.

ver también U de Chile deja en duda reemplazar a Octavio Rivero por la operación de su rodilla

Aldo Marín contra Peric por Eduardo Vargas

Fue el momento en que todo se fue elevando en el tono de voz, por una situación que ocurrió cuando Eduardo Vargas vio frustrada su llegada a la U, donde Peric habría dicho que Aldo Marín frenó la negociación.

Publicidad

Publicidad

“Lo segundo es que usted hace un tiempo dijo que Eduardo Vargas le dijo que no llegó al club por mi. Me mandaron el audio, uno deja esto en aire y la gente dice muchas codas yo recibí muchas amenazas”, explicó.

¿Usted habló con Eduardo?, respondió de inmediato Peric, donde, además dejó en claro que “yo tengo un grado de amistad con Eduardo, yo no inventé. Yo le estoy diciendo que si hablo con Eduardo y me alegro que lo aclare”.

Fue el momento en que Marín volvió a decir que no conversó con el delantero, que le hicieron llegar la frase, pero que necesitaba dejar en claro que ninguna de esas decisiones pasan por él.

Publicidad

Publicidad

“Lo que pasa es que no tengo relación con él, la ultima vez fue en 2011. Yo no he hablado, no tengo el poder de decir no traigan un jugador”, explicó ante las dudas del tema..

“El año pasado hubo otros inconvenientes más administrativos que deportivos, algo con su agencia. Pero Eduardo quería venir y nosotros igual”, cerró el momento de tensión.

ver también U de Chile: la ordinaria reacción de un director de Azul Azul en “pelea” por Lucas Assadi

Publicidad