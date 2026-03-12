Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Director de U de Chile encara Nico Peric en pleno programa: “Recibí amenazas”

Aldo Marín aprovechó una entrevista para aclarar al aire unos dichos del ex portero por Eduardo Vargas, en una charla que subió la temperatura.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Aldo Marín aprovechó de aclarar un problema al aire con Nico Peric.
Aldo Marín aprovechó de aclarar un problema al aire con Nico Peric.

Una encendida conversación tuvo el director de la concesionaria Azul Azul, Aldo Marín, quien fue entrevistado por el programa “Pauta de Juego” para saber de la actualidad de Universidad de Chile.

Una charla que fue desde la salida de Paqui Meneghini, hasta los problemas dirigenciales de Michael Clark, que poco a poco fue tomando color y subiendo la temperatura.

Todo, hasta que Marín decidió frenar todo y trató de arreglar un par de temas con Nicolás Peric cuando estaban al aire: “Ahora que lo tengo en frente, ¿le puedo decir algo?”.

“Quiero decirle dos cosas. Una, no es que me gusta hablar, pero a veces es necesario decir cosas, tuve un medio partidiario y entiendo lo que es un plantón o estar afuera a todo sol o con frío, y es necesario hablar”, dijo en primera instancia.

El momento en que Aldo Marín encaró a Peric.

El momento en que Aldo Marín encaró a Peric.

U de Chile deja en duda reemplazar a Octavio Rivero por la operación de su rodilla

ver también

U de Chile deja en duda reemplazar a Octavio Rivero por la operación de su rodilla

Aldo Marín contra Peric por Eduardo Vargas

Fue el momento en que todo se fue elevando en el tono de voz, por una situación que ocurrió cuando Eduardo Vargas vio frustrada su llegada a la U, donde Peric habría dicho que Aldo Marín frenó la negociación.

Publicidad

“Lo segundo es que usted hace un tiempo dijo que Eduardo Vargas le dijo que no llegó al club por mi. Me mandaron el audio, uno deja esto en aire y la gente dice muchas codas yo recibí muchas amenazas”, explicó.

¿Usted habló con Eduardo?, respondió de inmediato Peric, donde, además dejó en claro que “yo tengo un grado de amistad con Eduardo, yo no inventé. Yo le estoy diciendo que si hablo con Eduardo y me alegro que lo aclare”.

Fue el momento en que Marín volvió a decir que no conversó con el delantero, que le hicieron llegar la frase, pero que necesitaba dejar en claro que ninguna de esas decisiones pasan por él.

Publicidad

“Lo que pasa es que no tengo relación con él, la ultima vez fue en 2011. Yo no he hablado, no tengo el poder de decir no traigan un jugador”, explicó ante las dudas del tema..

“El año pasado hubo otros inconvenientes más administrativos que deportivos, algo con su agencia. Pero Eduardo quería venir y nosotros igual”, cerró el momento de tensión.

U de Chile: la ordinaria reacción de un director de Azul Azul en “pelea” por Lucas Assadi

ver también

U de Chile: la ordinaria reacción de un director de Azul Azul en “pelea” por Lucas Assadi

Publicidad
    Lee también
    Revelan dato crucial de última polémica de Sammis Reyes: "Sin que lo inviten"
    Noticias

    Revelan dato crucial de última polémica de Sammis Reyes: "Sin que lo inviten"

    "Estoy abrumado": la frase que impacta en el tenis mundial con Nole
    Tenis

    "Estoy abrumado": la frase que impacta en el tenis mundial con Nole

    La decisión de Tobar con José Cabero tras la polémica con U. de Chile
    U de Chile

    La decisión de Tobar con José Cabero tras la polémica con U. de Chile

    Colo Colo: "Vamos mejorando, buscando nuestra mejor versión"
    Colo Colo

    Colo Colo: "Vamos mejorando, buscando nuestra mejor versión"

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo