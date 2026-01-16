Todo indica que Lucas Assadi permanecerá en Universidad de Chile, al menos hasta mediados de año. En la U aún trabajan para extender el contrato de una de sus figuras del año pasado, vínculo que termina en diciembre.

Eso sí, está claro que el atacante partirá más temprano que tarde. Por ello la idea en Azul Azul es extenderle el contrato no para que permanezca hasta fines de 2027, sino para asegurar el beneficio económico por la probable partida de Assadi, ya sea en junio-julio o a fin de año.

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli presentó una oferta por Assadi, pero los términos económicos no satisfizo del todo a Azul Azul, junto con conversaciones con el jugador para convencerlo de seguir y luchar por devolver a la U a lo más alto después de varios años.

En medio de este escenario, uno de los directores de Azul Azul, específicamente el polémico Aldo Marín, fue protagonista de una “salida de madre” en redes sociales.

Grosera y ordinaria: Aldo Marín y una destemplada respuesta

El también periodista reaccionó con una ordinariez para contestarle a Eré Gomes, quien se declara fanático de Atlético Mineiro y comentarista deportivo.

Finita respuesta en X del deslenguado director de Azul Azul.

“Te ofrecimos 4 millones de dólares, y si no los quieres, lo perderás gratis (a Assdi), como me garantizó su agente“, publicó Eré Gomes en la red social X.

Ahí llegó la respuesta de Aldo Marín: “chupeta para voce“, lanzó Marín de forma grosera en un insulto del cual, el significado e intención, no es necesario profundizar.

Cabe recordar que en las últimas horas las informaciones provenientes desde Brasil apuntan a que Atlético Mineiro no insistirá más por Assadi hasta mediados de año, cuando vuelvan a la carga pensando en negociar con Lucas como jugador libre.

