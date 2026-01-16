Es tendencia:
¡Salió a la luz! El plan del Mineiro que complica el futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile

El mediocampista azul podría dejar a la Universidad de Chile a fines de 2026 completamente gratis.

Por Franco Abatte

Assadi podría irse libre de la U a fines del 2026 sin costo.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTAssadi podría irse libre de la U a fines del 2026 sin costo.

Universidad de Chile está cerca de cerrar uno de los mercados de fichajes más importantes de los últimos años, al menos en nombres. No obstante, una situación en particular comienza a generar ruido en el Centro Deportivo Azul. Se trata del presente contractual de Lucas Assadi, uno de los proyectos más importantes del club.

El volante ofensivo de 22 años finaliza su vínculo con los azules en diciembre de este año, razón por la cual en la U ya trabajan en una eventual renovación para evitar que el jugador quede libre. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una información que podría cambiar ese destino, debido a un “plan” que buscaría ejecutar Atlético Mineiro en los próximos meses.

La nueva postura de Atlético Mineiro sobre Lucas Assadi

El periodista deportivo nacional, José Fernández Pumarino, experto en el mercado brasileño, señaló a través de su cuenta de X que Mineiro seguiría interesado en el jugador nacional y que ya tendría una fórmula para ficharlo.

El comunicador señaló que el proyecto deportivo presentado al entorno de Assadi generó una buena impresión en el jugador y que este vería con buenos ojos dar el salto al Brasileirao.

Ante esto, el ‘Galo’ estaría convencido de que Assadi podría firmar un precontrato a mitad de año con ellos, aprovechando que quedaría en libertad de acción para negociar.

“Mientras la U trabaja en la renovación de Lucas Assadi, en Atlético Mineiro están convencidos que al jugador le interesó el proyecto y que a mitad de año podría firmar un precontrato con ellos, entendiendo que con los azules finaliza su vínculo en diciembre.” señaló Fernández Pumarino en la ex red social del pajarito.

(Foto: Captura de X, Twitter)

(Foto: Captura de X, Twitter)

La situación mantiene en alerta a la dirigencia azul, que podría perder al joven jugador nacional sin recibir compensación económica, esto gracias a que la FIFA permite que un jugador profesional negocie libremente con otro club cuando a su contrato actual le quedan seis meses o menos de duración.

Por ahora, las conversaciones continúan y el futuro del mediocampista sigue abierto ante el interés de los clubes del exterior.

Assadi podría vivir su último año como jugador de la Universidad de Chile. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Assadi podría vivir su último año como jugador de la Universidad de Chile. (Foto: Andres Pina/Photosport)

