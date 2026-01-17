Es un hecho que la salida de Leandro Fernández fue el primer tema polémico que debió afrontar Paqui en la Universidad de Chile. Francisco Meneghini decidió comunicarle al atacante argentino que tendría pocas oportunidades y que lo mejor para él era buscar club. Una conversación que “duró 10 segundos”, según dijo el ariete.

Y que por fin el director técnico explicó con argumentos. “La decisión es 100 por ciento futbolística. Es un jugador muy importante, a la hora de llegar al plantel se evaluaron diferentes situaciones”, introdujo el ex DT de O’Higgins sobre el adiós del Lea, quien se sumó como refuerzo a Argentinos Juniors.

“Se consideró una idea de juego, cupos de extranjeros, situaciones reglamentarias, la regla Sub 21. En ese análisis nos pareció que no iba a tener los minutos que un jugador de ese nivel merece”, arguyó Meneghini, quien en su currículum cuenta pasos por Everton, Audax Italiano y Unión La Calera. Antes de arribar al Centro Deportivo Azul, metió a O’Higgins en la Copa Libertadores.

Leandro Fernández se fue de la U con 33 goles anotados. (Andres Pina/Photosport)-

Paqui añadió que “no le servía a él ni al equipo ni a mí como entrenador que no tenga ese rol protagónico”. Un estatus que seguramente no iba a tener luego del regreso de Eduardo Vargas, del fichaje de Octavio Rivero y del inminente arribo de Juan Martín Lucero.

ver también ¿Lo extrañará la U? El golazo de Leandro Fernández en su debut por Argentinos Jrs

Paqui y la conversación con Leandro Fernández: “Reaccionó como un profesional”

Esa charla final, con la que Paqui Meneghini le marcó la salida del Bulla a Leandro Fernández, tuvo una recepción positiva. “Se lo dije de frente desde el primer día, reaccionó como un profesional”, arguyó el ex DT de Defensa y Justicia, quien encontró una respuesta de Lea que calza con lo que él dijo.

Publicidad

Publicidad

Francisco Meneghini en su presentación por la U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Valoro que me digan las cosas de frente”, aseveró el ex Independiente y U de Chile a la salida del Centro Deportivo Azul. Pero la decisión de Meneghini y su cuerpo técnico ya estaba tomada. Al entrenador le sobró fuerza para defender esa determinación.

Leandro Fernández cerró su aventura en la U con 100 partidos de azul. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Planteó que todo “fue siempre pensando en el bien del equipo”. Por estas horas, Universidad de Chile afina detalles para jugar ante Racing Club un amistoso en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción este domingo 18 de enero.

ver también Racing pierde a Maravilla Martínez, Rojo y otros dos jugadores para el amistoso vs U de Chile

¿Dónde ver EN VIVO el partido? Fecha, horario y canal

Universidad de Chile enfrentará a Racing Club de Avellaneda. El partido contra La Academia ya está agendado y se jugará el domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción, con un aforo autorizado de 24 mil espectadores.

En cuanto a la transmisión, podrás ver el duelo de los azules de manera ONLINE, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Publicidad