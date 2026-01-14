Leandro Fernández se despidió de Universidad de Chile y a los pocos días fue anunciado como refuerzo de Argentinos Juniors. Los Bichos Colorados informaron que el delantero “firmó por un año bajo el esquema de productividad”.

Una cuestión que no parece muy común de escuchar para los fanáticos, pero es muy usual en la negociación de diversos vínculos. Eso sí, el club de La Paternal no especificó en qué condiciones está acordado el contrato. Pero es una estrategia que han usado habitualmente.

La salida desde la U cerró una etapa en “10 segundos”, según contó él. Y abrió otra con una condición explícita: en La Paternal no lo presentaron como apuesta sin letra chica, sino como un refuerzo sujeto a rendimiento. Ese detalle no es casual: Argentinos transformó el formato en parte de su libreto.

De hecho, la emplearon con un centrodelantero que supo jugar en la Universidad Católica: Santiago Silva, el Tanque, autor de seis conquistas con la camiseta de la Franja en la temporada 2017. Cuando llegó a AAAJ, en agosto de 2020, el experimentado atacante uruguayo explicó el modelo.

“A mi edad uno se pregunta cómo seguir. Personalmente no puse en duda mi continuidad, pero sí me lo pregunté. Tengo contrato por productividad y estoy muy motivado de volver a hacer lo que a uno le gusta”, manifestó el Tanque Silva, quien en aquel entonces contaba 39 años. Un lustro más que el Lea.

En esos contratos se pueden encontrar muchísimas variables y bonos de todo tipo. Desde partidos jugados hasta cantidad de goles, asistencias, vallas invictas, citación, victoria del club con más de equis minutos del tiempo disputado y así.

La firma de Leandro Fernández en Argentinos Juniors. (Foto: @AAAJOficial).

Un sinfín de alternativas posibles. Y también ventajas para el deportista, como el derecho de la renovación automática que a veces se reservan, como lo hizo Arturo Vidal en Colo Colo. Tipos de contrato que en Argentinos Juniors son una estrategia muy frecuente. Lea fue uno más.

Matías Zaldivia se abraza con Leandro Fernández, nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. (Felipe Zanca/Photosport).

Leandro Fernández se suma a un plan de acción en Argentinos Juniors

La bienvenida de Argentinos Juniors para Leandro Fernández provocó diversas reacciones en los hinchas. El ex atacante del Romántico Viajero será compañero de Brayan Cortés, el portero seleccionado chileno que llegó a préstamo desde Colo Colo a La Paternal.

Es más, otro de los refuerzos del Bicho están bajo el mismo esquema: Enzo Pérez, quien terminó su relación con River Plate y según el club, también tendrá el ítem productividad en su vínculo. Quizá una táctica esperable en el fichaje de un jugador de 40 años.

Pero Argentinos Juniors también la repitió con un refuerzo mucho más joven: Gino Infantino, quien se integró a préstamo desde la Fiorentina de Italia. El Semillero del Mundo bromeó con el apellido del extremo y lo vincularon con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y también ratificaron el contrato por productividad.

Gino Infantino en acción por la Fiorentina: jugará en Argentinos Juniors. (Gabriele Maltinti/Getty Images).

Por lo pronto, Leandro Fernández, Cortés e Infantino realizan la pretemporada a las órdenes de Nicolás Diez y el próximo desafío se jugará el 21 de enero por la Copa Argentina: recibirán a Midland en un estadio neutral a las 21:15 horas, según el horario de Chile continental.

Brayan Cortés en Argentinos Juniors. (Foto: AAAJ Oficial).

Así quedó Argentinos Juniors en la tabla de la Liga Profesional 2025

