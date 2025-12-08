Es un hecho que Arturo Vidal tiene un contrato muy alto en Colo Colo y también en el fútbol chileno, donde es la figura top en cuanto a ingresos se refiere. Un vínculo que además tenía garantizada una renovación automática en caso de que el Rey cumpliera ciertos requisitos. Algo que ya logró durante la terrorífica temporada 2025 de los albos.

La cuantiosa inversión mensual que hace el Cacique para tener al plantel actual será demasiada para un equipo que no alcanzó ni siquiera el premio de consuelo mínimo en esta campaña horrible: perdió frente al Audax Italiano en el estadio Monumental y quedó sin boleto a la Copa Sudamericana cuando estaba la mesa servida para ese cupo.

Cobresal cayó por 5-0 frente a Ñublense, que le sacó el máximo rédito a la inexplicable patada en la cara que puso Jorge Henríquez: un penal y una tarjeta roja que encaminaron mucho el partido a favor de los chillanejos, que no tendrán a Ronald Fuentes en la siguiente campaña. Y que habían recibido las quejas fuertes del presidente, particularmente porque “no le hacemos un gol a nadie, celebrar que no descendimos es dar pena”, según dijo Sergio Gioino.

Gonzalo Sosa celebró así uno de los cuatro goles que le anotó a Cobresal. (Mauricio Ulloa/Photosport).

A pesar de que no ganaban hace nueve fechas, los Diablos Rojos cerraron el año con una paliza que pocos se esperaban. Y con todo a favor, Colo Colo no pudo hacer su parte de la tarea: derrotar a los Tanos. Tras el encuentro, Arturo Vidal encendió todas las especulaciones posibles en el estadio Monumental.

También le puso una defensa al vínculo que tiene con el Eterno Campeón. “Tengo un año más de contrato y después veremos. Siempre hay opciones y cosas, pero a esta edad voy pensando el día a día, no más allá de la semana”, manifestó Vidal en la zona mixta.

“Claramente se me está acortando la carrera, un jugador a esta edad no puede ser un estorbo. Quiero ser importante. El presidente dijo que tengo contrato, tengo que seguir. Tengo ganas, lo más lindo es estar en Colo Colo”, aseguró el King, consciente de que no tuvo tanta prioridad en la consideración del Tano Ortiz.

Con este remate Arturo Vidal provocó una segura tapada de Tomás Ahumada. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “el estadio lleno, que la gente te quiera y te demuestre cariño es maravilloso. Pero uno quiere estar siempre ganando, cuando pierdes no hay ni ganas de salir a la calle”. Sabe que esta campaña con el Cacique es una de las más bajas de su carrera. Y por supuesto que no oculta la cabeza para decir que está avergonzado. Aunque también dejó declaraciones más fuertes.

Arturo Vidal acusa filtraciones de su contrato en Colo Colo: “Duele y va destruyendo el camarín”

Para Arturo Vidal, la dirigencia de Blanco y Negro ha compartido información sobre su contrato. “No estoy metido en las conversaciones suyas con los dirigentes. Acá todo el mundo filtra cosas, los sueldos, premios. Y no es así, pero no podemos pelear con ustedes a cada rato. Lo tiran y no lo desmienten”, les dijo a los periodistas que estuvieron en la zona mixta del Monumental.

“Eso duele y va destruyendo el camarín. Volví a Chile, en Europa nunca lo vi así. Los dirigentes si tenían que decir algo iban al camarín. Pero acá pasa todo lo contrario, hay tanta pelea interna que afecta. Lo hicimos mal, asumimos la presión, pero hay muchas cosas que mejorar”, expresó el King.

Arturo Vidal una vez más fue suplente en Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

En el futuro, no hay mucho que hablar. O quizá sí, pero al menos Vidal se ciñó a lo firmado. “Lo dijo el presidente, estaba renovado automáticamente. Es un derecho que tengo, pero el presidente lo dijo. Hablé con él antes de llegar a este punto y él no aceptó. Tengo contrato”, aseguró sobre algunos temas pendientes con Aníbal Mosa.

“No sé quién va a seguir cargo. Acá no se sabe nada, el equipo siempre está en el aire. Nadie se hace responsable, sólo los jugadores grandes. Y así nos fue”, sentenció Arturo Vidal, quien no quiso dejar nombres, pero dejó un ataque que se desprende va rumbo a la plana mayor de Blanco y Negro.

Tuvo más. “Me van a echar la culpa de todo, cuando se perdía era culpa mía, pasaban cosas y era culpa mía, cuando se ganaba no era culpa mía. Tiraron mi sueldo, todos saben que no es ese, pero lo tiran con una maldad. Ninguno lo ha dicho y de acá lo filtraron. Eso molesta, a la gente le molesta“, reconoció Arturo Vidal.