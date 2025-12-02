Ñublense está a detalles de cerrar una lamentable temporada 2025. Los chillanejos vienen de caer ante Audax Italiano, sumando así su noveno partido sin victorias en esta Liga de Primera y dejando una vez más manifiesta la pésima segunda rueda del equipo.

Y es que no es exagerado decir que a los dirigidos por Ronald Fuentes les faltó torneo para pelear el descenso. No ganan desde agosto y a duras penas se mantienen a salvo en el décimo puesto con 30 puntos, seis más que la zona roja.

Este pésimo andar tuvo un durísimo análisis por parte de Sergio Gioino, presidente del cuadro chillanejo, quien tras la derrota ante los itálicos se mandó una feroz crítica contra el plantel por su bajísimo rendimiento.

ver también Se fue de Audax y ya tiene pretendientes: Aseguran que estos clubes buscan a Juan José Ribera

“No le hacemos un gol a nadie”

El ex delantero declaró en la zona mixta que “nada del equipo funcionó, no logramos ningún objetivo, quedamos eliminados de mala forma de la Copa Chile y quedamos mal en el torneo. Obviamente hay que hacer cambios y apuntar a un equipo competitivo para el próximo año, porque este grupo no dio resultado”.

“¿Salvarse del descenso? Jamás ha estado en mente desde que estoy en el club. Es el primer año en el que no clasificamos a algo. Entonces, decir que nos salvamos del descenso es como dar pena a estas alturas del campeonato”, agregó.

Ñublense llegó a nueve partidos sin victorias en esta Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el presidente de Ñublense afirmó que “no le hacemos un gol a nadie. Tenemos la delantera menos efectiva del campeonato, por eso estamos donde estamos, por eso nos cuesta ganar y no avanzamos, lamentablemente”.

Para cerrar y con los resultados sobre la mesa, Gioino dejó en veremos la continuidad de Ronald Fuentes como DT del equipo. “Es un tema que hay que evaluar. Son nueve partidos sin ganar, es muy difícil”, concluyó el dirigente.

ver también Ronald Fuentes es expulsado por estallar contra Piero Maza: “¡Hazte el guapo en Argentina, cu…!”

El próximo partido de Ñublense

Los chillanejos regresarán a la acción este domingo 7 de diciembre a partir de las 18:00 horas antes Cobresal en el Estadio Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad