El milagro de Ñublense que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana

Colo Colo necesita ganarle a Audax Italiano y recibir una mano de Ñublense para ir a Copa Sudamericana. Los chillanejos no vienen nada de bien.

Por Javiera García L.

Colo Colo necesita ganar y que Ñublense también lo haga, pero...
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTColo Colo necesita ganar y que Ñublense también lo haga, pero...

Colo Colo necesita de un milagro para clasificar a la Copa Sudamericana. La derrota contra Cobresal y los triunfos que obtuvieron Palestino y Audax Italiano dejaron casi definidos los pasajes internacionales, y solo un golpe de suerte podría meter al Cacique en dicho torneo.

Árabes e itálicos se metieron en Copa Sudamericana y solo queda un cupo disponible: el 7° puesto, hoy ocupado por Cobresal. Los mineros le sacan tres puntos de ventaja al Cacique.

Solo si los legionarios pierden y los albos superan la última fecha, podrán clasificar. ¿Y cómo se juega? Cobresal visita a Ñublense en el Nelson Oyarzún y Colo Colo recibe a Audax en el Monumental. Ambos partidos serán en simultáneo el domingo 7 diciembre a las 18:00 horas.

Colo Colo depende de un triunfo de local y de que Cobresal no sume de ninguna manera en Chillán. El tema es que Ñublense no gana un partido desde el pasado 24 de agosto. Los chillanejos suman nueve encuentros sin saber de victorias en la Liga de Primera.

Colo Colo no depende de sí mismo para ir a Copa Sudamericana | Photosport

Colo Colo se encomienda a Ñublense, que suma nueve partidos sin ganar

El último triunfo de Ñublense en la Liga de Primera fue el pasado 24 de agosto contra Deportes Iquique. Después de eso, los Diablos Rojos perdieron contra U. Española, Coquimbo Unido, U. Católica, U. La Calera, Colo Colo, O’Higgins, Huachipato y Audax Italiano. Además, empataron La Serena.

Es con esa racha que llegan al último encuentro del año contra Cobresal. Por su lado, los mineros vienen de golear a Colo Colo.

