Crucial este año para Colo Colo. Tras un Centenario que dejó más penas que glorias, el elenco popular se encamina hacia una nueva temporada en la que se pretende sanear la imagen dejada en este último tiempo.

Para ello, desde la dirigencia se decidió conservar al cuerpo técnico llegado sobre la segunda mitad de la temporada, cuando Jorge Almirón por fin decidió soltar la banca alba. Fernando Ortiz será el encargado de sacar a flote al plantel.

En ese sentido, muchas especulaciones se pueden hacer sobre cómo le va a ir al Caique en la temporada que se avecina. Pero para no caer en suposiciones parciales, le preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre el posible desempeño de Colo Colo.

ver también Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

¿Cómo le irá a Colo Colo en 2026?

¿Suerte o presión? Colo Colo no juega más que torneos locales, eso permitirá que las fuerzas se concentren a nivel nacional, lo que podría ser una buena noticia para el cuerpo técnico. Así también lo piensa la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, que nos dio una estimación sobre cómo le irá al Cacique en 2026.

“La directiva ya inició una reconstrucción temprana del plantel tras un 2025 para el olvido, lo que sugiere inversiones focalizadas en posiciones deficitarias y una intención clara de pelear el título doméstico. Si las incorporaciones rinden y el cuerpo técnico mantiene estabilidad, el salto a la pelea por el título es plausible“, señaló Copilot, dando, luego un lugar exacto en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

“Colo Colo terminará la temporada 2026 entre los primeros tres puestos de la Primera División chilena, con una proyección más probable de quedar segundo“, enfatizó la IA, poniendo al Albo entre los primeros puestos a nivel local.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal… ¿más banca o más titular en 2026? | Photosport

Así va el mercado de fichajes de Colo Colo

Los que llegaron: Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU) y Joaquín Sosa (Bologna, ITA). Regresa de préstamo Jeyson Rojas (Deportes La Serena) y Bryan Soto (Deportes Iquique).

(I. del Valle, ECU) y (Bologna, ITA). Regresa de préstamo (Deportes La Serena) y (Deportes Iquique). Los que se fueron: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Matías Moya, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux, Brayan Cortés, Salomón Rodríguez, Vicente Pizarro, Alexander Oroz y Alan Saldivia.