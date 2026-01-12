Es tendencia:
¿Hubo robo? Francia se toma revancha y elimina a Argentina del Mundial de la Kings League

El elenco trasandino criticó duramente el actuar de sus rivales y hasta catalogaron que el arbitraje jugó en su contra.

Por Felipe Pavez Farías

Francia se tomó revancha de Qatar 2022  y ahora dejó eliminada a Argentina del Mundial de la Kings League. El cuadro europeo superó por 7-5 a los trasandinos y acabó con el sueño de conquistar el título en Sao Paulo. 

El partido se jugó con el cuchillo entre los dientes de principio a fin. La apertura del marcador fue para los europeos con la anotación de Guillaume Lesec a los 3 minutos. Tras ello, Facu Romero igualó de inmediato y por varios minutos la albiceleste se puso en ventaja. 

Pero en el complemento Francia sacó ventaja y logró imponer su jerarquía. Aunque esto no estuvo ajeno a polémicas. Es que en el cierre los galos aprovecharon el penal del capitán y generó el enojo en los trasandinos. 

Es que el representante de Francia sorpresivamente era Michel Bastos. El brasileño que jugó en el Lyon se encargó de anotar desde los 12 pasos y molestó ya que no era justamente un representante real de su país. Incluso en redes sociales se indicó que hubo robo por la particular “pillería” que realizaron los franceses.

Argentina perdió el rumbo y sus jugadores peligraron en más de una ocasión con la expulsión. Pero la guinda de la torta llegó al final ya que Nicolás Martín sentenció el marcador 7-5 a favor de Francia. Además se fueron a celebrar con la parcialidad de hinchas brasileños acrecentando la rivalidad. 

Así quedaron los cuartos de final de la Kings League

Tras la eliminación de Argentina, se definieron los clasificados a cuartos de final del Mundial de la Kings League. El sorteo se realizó este mismo lunes en la cancha sintética en Sao Paulo, donde se realiza el torneo. 

La primera llave sorteada fue Chile que se medirá ante Alemania, lo que en redes sociales fue catalogado como la reedición de la final de la Copa Confederaciones. Los siguientes cruces sorteados fueron España vs Estados Unidos, México vs Francia, y finalmente Italia vs Brasil. Los partidos se disputarán este miércoles 14 de enero y la Roja está programada para las 18:00 horas.

