Universidad Católica pudo salvar la plata ante Everton en un partido que se puso muy cuesta arriba. Tras comenzar con dos goles abajo en los primeros minutos los cruzados lograron rescatar un valioso empate en el Claro Arena, sumando un punto que les permite seguir en la parte alta del torneo.

Lamentablemente mucho del desastroso comienzo ante los ruleteros vino de la mano de un grosero error de Vicente Bernedo que resultó en el segundo tanto de la vista. El portero salió del área y no despejó nunca la pelota, permitiendo que Lucas Soto pusiera el 2-0 transitorio.

Esto fue analizado por el entrenador Daniel Garnero, quien en conferencia de prensa le bajó el perfil a este error, asegurando que sigue viendo las capacidades en su meta y que no está en duda su titularidad.

ver también Jorge Coke Contreras empieza a bajar a la UC de la lucha por el título: “Con ese nivel no…”

Garnero defiende a Bernedo en Universidad Católica

El DT de los cruzados aseguró que “es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos pierdes por dos goles. Estuvimos imprecisos Sabíamos que el rival podía salir rápido ante una pérdida, pero la perdíamos muy fácil. La verdad, el rival estuvo muy preciso”.

“A Vicente Bernedo muy cuestionado no lo veo. Cometió un error y se equivocó como nos podemos equivocar todos. Hubo un error que tenemos que hablarlo y corregirlo. Es solucionable”, agregó.

Vicente Bernedo cometió un grosero error que le costó un gol a Universidad Católica ante Everton. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, aceró en torno su arquero que “está haciendo un buen torneo, aunque quiero más y pretendo más. De él y de todos sus compañeros. Podemos más y el Vicho puede estar mejor”.

El próximo partido de los cruzados en el torneo será ante Palestino en el Claro Arena por la fecha 8. Este compromiso está programado para el fin de semana del 4 y 5 de abril.

Publicidad

Publicidad

ver también “Se me dijo…”: Sebastián Pérez revela la razón detrás de su salida de Universidad Católica

En síntesis