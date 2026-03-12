U. Católica se enfoca su próximo desafío en la Liga de Primera, pero no sin antes cerrar una polémica. Y es que el tenso momento que vivieron Clemente Montes y Matías Palavecino en la derrota contra O’Higgins sigue dando de qué hablar.

La comentada situación ocurrió en los descuentos, cuando se cobró un tiro libre a favor de los cruzados, que caían por 1-0 en El Teniente. Montes quería lanzar, pero Palavecino tomó el balón y la respuesta del delantero sorprendió: le dio un cabezazo a su compañero y lo llenó de insultos.

Este miércoles, el mismo Palavecino se refirió al tema. “En ese momento no me di cuenta, estaba tan concentrado en querer empatar el partido y patear el tiro libre que no me di cuenta la reacción que tuvo Clemente”, aseguró.

“Se vio un poquito feo, pero no pasó nada. En la interna está todo bien, no hizo falta que tuviera que pedir disculpas. Los dos teníamos ganas de empatar el partido, así que no pasó nada”, aclaró después.

Se cierra la polémica con Clemente Montes y Matías Palavecino en U. Católica

Por su lado, Clemente Montes había declarado poco antes que “vengo de una expulsión más o menos con una misma reacción. No corresponde hacerla, pero la emocionalidad de querer ganar te lleva al límite”.

“En ese caso, me sentía con mucha confianza para patear los tiros libres. Matías (Palavecino) también tiene una pegada muy linda, y al final casi hacemos el gol. Al final uno quiere ganar, los dos queremos ganar“, sumó.

“Y después en el camarín… como si nada. Al final todos tenemos el objetivo de querer ganar. Se habló en la semana, pero quizás hizo demasiado ruido. En la interna quedó como si nada”, cerró.

En síntesis

Clemente Montes propinó un cabezazo e insultos a Matías Palavecino ante O’Higgins.

El volante declaró que no notó la reacción de Clemente Montes y aclaró que “en la interna está todo bien”.

Ambos jugadores confirmaron que no hubo disculpas necesarias y la polémica se cerró internamente.