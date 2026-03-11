El nuevo estadio de Universidad Católica sigue sumando reconocimiento a nivel internacional. Esta vez, el Claro Arena fue destacado en un importante ranking mundial de infraestructura deportiva. Este logró quedarse con el tercer lugar del premio Stadium Of The Year 2025 (Estadio del Año).

El moderno recinto ubicado en San Carlos de Apoquindo se ha transformado en un orgullo para los cruzados desde su remodelación total. Con una gran inversión cercana a los 52 millones de dólares y una capacidad para más de 20 mil espectadores, el estadio marcó un salto importante en la infraestructura chilena.

ver también ¿Nuevo refuerzo? El jugador que podría sumarse dentro de muy poco a Universidad Católica

El estadio de los cruzados compitió contra 28 proyectos arquitectónicos inaugurados o remodelados recientemente. Superó a varios proyectos globales y se consolidó como un grande dentro del mundo del fútbol.

Sin embargo, este reconocimiento no es el primero que recibe Universidad Católica por su estadio. Hace poco tiempo atrás ganó el “Building of the Year 2026” en la categoría “Arquitectura Deportiva” del concurso de la prestigiosa revista internacional ArchDaily.

Están por sobre el Claro Arena

Los estadios que en esta oportunidad están por sobre Católica son dos de origen Marroquíes. Estos son el Grand Stade de Tanger, que logró el segundo lugar, y el ganador que fue el Stade Prince Moulay Abdellah.

ver también Vuelve la ilusión en la Roja: Presidente del Real Betis entrega potente confesión sobre Manuel Pellegrini

Ambos estadios africanos superaron al Claro Arena, ya que cuentan con diferencias millonarias y estándares de primer nivel. Cabe destacar que esto es así, ya que serán sedes oficiales para la Copa del Mundo 2030, torneo que Marruecos organizará junto con España y Portugal.

Publicidad

Publicidad

Con este galardón, el nuevo hogar de Universidad Católica no solo se consolida como uno de los estadios más modernos de Chileno, sino que también comienza a verse como un referente en infraestructura.

Resumen:

El Claro Arena de Universidad Católica obtuvo el tercer lugar como Estadio del Año 2025.

La remodelación del recinto en San Carlos de Apoquindo costó 52 millones de dólares aproximadamente.

El Stade Prince Moulay Abdellah de Marruecos se coronó como el ganador del ranking mundial.