Francisco Meneghini no va más en Universidad de Chile después de un pésimo inicio de temporada. El entrenador acordó su salida del club, donde además se lleva un buen finiquito.

El técnico que fue ayudante de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, arribó al CDA avalado por su buena campaña en O’Higgins. Sin embargo, en el Bulla no pudo replicar los buenos resultados y luego de siete partidos, dice adiós en La Cisterna.

El finiquito de Paqui Meneghini

Paqui Meneghini consiguió un solo triunfo al mando de Universidad de Chile, ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Si bien el ganar en un Superclásico suele ser un punto de inflexión positivo en los equipos, ni eso salvó al argentino.

Luego del empate 1-1 ante Universidad de Concepción, sumada a la reciente eliminación en la Copa Sudamericana ante Palestino, fueron golpes suficientes que llevaron a la dirigencia a reunirse con el entrenador, con quien alcanzaron un acuerdo para su adiós.

De acuerdo a la información de Al Aire Libre, Universidad de Chile le pagó el sueldo correspondiente a tres meses. Es decir, 159 millones de pesos. Una cifra altísima, pero mucho menor que la totalidad del contrato, ya que Meneghini había firmado por 2 años.

“La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes”, indicaron desde el club, destacando la voluntad de Paqui, algo que no hicieron por ejemplo con Gustavo Álvarez.

Meneghini solo celebró ante Colo Colo. Imagen: Photosport

De esta manera, Universidad de Chile queda con John Valladares como entrenador interino y hará su debut ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas. Paqui Meneghini por su parte, fracasó en el mayor desafío profesional de su carrera.

