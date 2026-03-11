Universidad de Chile vivió una fuerte sacudida este martes cuando se confirmó que Francisco Meneghini dejaba, por decisión de mutuo acuerdo, el banquillo de los azules. Lo que cierra un complejo proceso lleno de decisiones muy criticadas.

Una de ellas fueron los refuerzos, donde actualmente Octavio Rivero y Juan Martín Lucero están fuera de las canchas por lesión, mientras que Lucas Romero, joven mediocampista que llegó desde Paraguay, apenas ha podido sumar minutos.

El panorama de Lucas Romero en la U

El jugador, que es seleccionado paraguayo, llegó con el plan de ser el compañero de Charles Aránguiz en el mediocampo, pero tras seis fechas apenas ha sido considerado.

Jugó como titular en el encuentro contra Audax Italiano, saliendo en el medio tiempo. Tras eso, pasó tres partidos sin jugar, ingresando en el Superclásico durante los minutos finales del encuentro.

Sin embargo, ante Palestino no sumó minutos ni el Liga de Primera, ni en Sudamericana. En total, en 7 duelos el jugador solamente ha sumado 51 minutos.

Sus pocos minutos han generado la molestia de los hinchas ante el porqué traer un refuerzo que no juega, ocupando además un cupo extranjero.

“Ha sido puramente por decisión técnica y, lógicamente, su fichaje no ha sido justificado“, señaló hace algunos días El Deportivo.

Ante esto, luego de la salida de Paqui es posible que un nuevo DT busca darle espacio en la cancha.

La salida de Paqui de la U

En conversación con los medios a la salida del Centro Deportivo Azul, Meneghini señaló que es oficial que se despide de los azules. “Ayer hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones“.

“Los dos teníamos la visión bastante parecida de, más allá de cómo se estaba trabajando, le podía servir al equipo descomprimir con mi salida”.

