Corría el minuto 84 en el Superclásico, con Universidad de Chile derrotando por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental, cuando Francisco Meneghini llamó a un jugador: Lucas Romero.

El paraguayo trabajaba junto a sus compañeros en la banca de suplentes, con la idea latente de que sería el cuarto partido sin ver minutos dentro de la cancha, aunque algo cambió.

Paqui lo necesitaba para cerrar y despejar balones, por lo que Romero no tuvo problema en asumir el desafío, teniendo en cuenta que sólo había sumado minutos en la primera fecha.

Una oportunidad para volver a ver al refuerzo en acción, justo cuando se hablaba de las pocas chances que le han dado en la U, por lo que no podía dejar pasarla por alto.

Lucas Romero celebra con la U en el Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lucas Romero tuvo una nueva oportunidad en la U

Lucas Romero fue uno de los refuerzos para la temporada 2026, pero que se ha transformado en dolor de cabeza, donde no ha podido convencer a Paqui Meneghini.

El paraguayo sumó 45 minutos en la primera fecha ante Audax Italiano y después no había dejado la banca de suplentes, por lo que fue una oportunidad de oro para el volante.

Por lo mismo, fue en redes sociales donde agradeció que el técnico se acordó que estaba y le volvió a dar una oportunidad, lo que lo puede hacer pelear seriamente por un puesto: “Gracias Dios, vamos por más”.

Revisa el mensaje de Lucas Romero en la U:

