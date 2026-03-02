Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Emotivo: Cristóbal Campos festeja el triunfo de U de Chile ante Colo Colo con dedicatoria a Castellón

Campitos gozó el Superclásico con el triunfo de la U y la actuación de Castellón: emotiva publicación del ex meta de Universidad de Chile.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
El festejo de Campitos por la U y Castellón en el Superclásico.
© PhotosportEl festejo de Campitos por la U y Castellón en el Superclásico.

Cristóbal Campos, el ex arquero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, estuvo atento al Superclásico de los azules, como visita contra Colo Colo en el estadio Monumental, y celebró el triunfo del Chuncho por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Campos, formado en la U, hoy por hoy lucha por recuperar su carrera tras sufrir un trágico accidente vehicular, cuando ya había dejado el Chuncho con polémica, y pertenecía a los registros de San Antonio Unido.

Pero Campitos no sólo festejo el triunfo azul en la casa del archirrival. También se mostró contento y elogió la actuación de Gabriel Castellón, el arquero que hoy defiende los tres palos que antes le pertenecieron.

Castellón y el triunfo de U de Chile contra Colo Colo: “Por cómo se había dado la fecha…”

ver también

Castellón y el triunfo de U de Chile contra Colo Colo: “Por cómo se había dado la fecha…”

Castellón hizo vibrar a Campitos en el arco de la U

El discípulo y protegido de Johnny Herrera desde las divisiones inferiores del Chuncho destacó en sus historias el tapadón de Castellón en los minutos finales ante el remate de Lautaro Pastrán. Antes, en el primer tiempo, el meta ya había regalado una gran atajada.

Campitos aplaude a Castellón en el Superclásico.

Campitos aplaude a Castellón en el Superclásico.

Vamos carajo. !Qué bien el Flaco!“, destacó Campos elogiando la volada de Castellón que evitó lo que parecía el empate de Colo Colo en los últimos suspiros del Superclásico.

Publicidad

Cabe recordar que Universidad de Chile derrotó a Colo Colo con el solitario gol de Matías Zaldivia, quien aprovechó la incapacidad de la defensa local para rechazar un pivoteo de Juan Martín Lucero.

“Rinde en partidos importantes”: Julio Rodríguez aplaude actuación de Castellón contra Colo Colo

ver también

“Rinde en partidos importantes”: Julio Rodríguez aplaude actuación de Castellón contra Colo Colo

Campitos debutó en la U el 2020, permaneciendo en los azules hasta 2023. Con los azules disputó un total de 53 partidos, asumiendo la responsabilidad del arco en un momento complicado en que Universidad de Chile luchó por no caer al descenso.

Lee también
Van por el líder: Everton ratifica a su DT para recibir a Limache
Chile

Van por el líder: Everton ratifica a su DT para recibir a Limache

¡Castigo histórico! Desafilian de por vida a club del fútbol chileno
Chile

¡Castigo histórico! Desafilian de por vida a club del fútbol chileno

Más problemas: el escaso minutaje de los refuerzos de Colo Colo
Colo Colo

Más problemas: el escaso minutaje de los refuerzos de Colo Colo

¡Insólito! Jarry deja ir cinco match points y cae en Indian Wells
Tenis

¡Insólito! Jarry deja ir cinco match points y cae en Indian Wells

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo