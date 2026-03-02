Cristóbal Campos, el ex arquero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, estuvo atento al Superclásico de los azules, como visita contra Colo Colo en el estadio Monumental, y celebró el triunfo del Chuncho por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Campos, formado en la U, hoy por hoy lucha por recuperar su carrera tras sufrir un trágico accidente vehicular, cuando ya había dejado el Chuncho con polémica, y pertenecía a los registros de San Antonio Unido.

Pero Campitos no sólo festejo el triunfo azul en la casa del archirrival. También se mostró contento y elogió la actuación de Gabriel Castellón, el arquero que hoy defiende los tres palos que antes le pertenecieron.

Castellón hizo vibrar a Campitos en el arco de la U

El discípulo y protegido de Johnny Herrera desde las divisiones inferiores del Chuncho destacó en sus historias el tapadón de Castellón en los minutos finales ante el remate de Lautaro Pastrán. Antes, en el primer tiempo, el meta ya había regalado una gran atajada.

“Vamos carajo. !Qué bien el Flaco!“, destacó Campos elogiando la volada de Castellón que evitó lo que parecía el empate de Colo Colo en los últimos suspiros del Superclásico.

Cabe recordar que Universidad de Chile derrotó a Colo Colo con el solitario gol de Matías Zaldivia, quien aprovechó la incapacidad de la defensa local para rechazar un pivoteo de Juan Martín Lucero.

Campitos debutó en la U el 2020, permaneciendo en los azules hasta 2023. Con los azules disputó un total de 53 partidos, asumiendo la responsabilidad del arco en un momento complicado en que Universidad de Chile luchó por no caer al descenso.