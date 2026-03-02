Rangers tenía un partido difícil en la Primera B y comenzó a decidirse en inferioridad numérica para el cuadro talquino, que cayó por 2-0 en su visita a Deportes Copiapó. El elenco rojinegro sufrió la apertura de la cuenta en los 19 minutos del primer tiempo.

Justo unos segundos antes, el juez del partido, Rodrigo Farías, le indicó a Mauro González que debía salir de la cancha en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El “10” argentino tenía un parche que le tapaba un arete. Y el réferi no le dejó pasar eso al ex Universidad de Concepción.

Todo eso le molestó mucho al director técnico de los Piducanos, Erwin Durán, quien evidenció todo públicamente. “Perder un jugador tres o cuatro minutos por un aro y se pierde una marca a balón parado”, reclamó el estratego sobre la acción, que más encima terminó en la apertura de la cuenta.

Rodrigo Farías ordenó a Mauro González a salir del partido. (Captura TNT Sports).

Fabián Torres anotó la primera conquista a favor del León de Atacama. “Trabajamos y hacemos todo, pero por estar jugando con un aro se pierde una marca. Y en una acción a balón parado nos terminan marcando y se pone más difícil”, añadió Durán.

Mauro González le hace caso al juez y sale de la cancha. (Captura TNT Sports).

DT de Rangers promete una mejoría y se pone presión máxima en la Primera B

El enojo para el entrenador de Rangers de Talca quedó atrás, pero necesita mejorar la imagen rojinegra en la Primera B. “Ajustamos en el segundo tiempo, de un mal rechazo del arquero de ellos, pero cometimos dos o tres errores fatales”, describió Durán.

“No es el inicio que queriamos ni esperábamos, pero está recién comenzando. De local estamos obligados a sumar de a tres”, aseguró Durán, quien sabe que su equipo tiene dos derrotas al cabo de dos fechas. Y que frente a San Luis de Quillota en casa hay una clara chance de lavar heridas.

Erwin Durán sabe que su equipo debe dar un paso más en la Liga de Ascenso 2026. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Por cierto, el ex DT de Deportes La Serena llegará con más confianza a ese partido, pactado para el 9 de marzo a las 18 horas. “Creo que el nivel del equipo fue mejor, tuvo mucho más actitud, un poco más de juego, pero nos está faltando la puntada final”, diagnosticó el entrenador del elenco talquino.

Rangers suma cero puntos al cabo de dos fechas en la Primera B y el DT, Erwin Durán, ya está muy cuestionado por los hinchas.

