El Superclásico sigue en la mente de los hinchas de Colo Colo, quienes todavía no pueden superar la victoria de Universidad de Chile por 1-0 en el estadio Monumental.

La crítica contra el árbitro Cristián Garay ha sido una constante, donde uno de los puntos a mejorar es tener una mejor comunicación y estar encima de los cobros de los jueces.

Algo que también tocó Esteban Paredes, en conversación con Redgol, quien asegura que se debe tener un referente dentro de la cancha que se pueda mover con más libertad.

Más allá de una crítica a Fernando De Paul, quien es el portador de la cinta, deja sobre la mesa que el cuadro albo necesita de alguien que puede estar encima del árbitro.

Fernando De Paul queda muy lejos del árbitro como capitán desde el arco de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Revelan discusión entre Ortiz y De Paul en la caída de Colo Colo ante la U: “Fueron al menos tres veces que…”

Paredes asegura que se necesita un cambio de capitán en Colo Colo

Esteban Paredes fue parte del programa “Tipsters” de Juega en Línea, que se estrena todos los lunes a las 23 horas, donde también se dio un tiempo para hablar de la derrota de Colo Colo en el Superclásico, con un punto que cree que es fundamental.

Publicidad

Publicidad

“Con el respeto que se merece De Paul, yo en lo personal creo que un arquero no puede ser capitán porque está muy lejos del árbitro”, comentó el histórico goleador del fútbol chileno.

En ese sentido, asegura que, por los reclamos por el trabajo de Cristián Garay ante Universidad de Chile, se necesita que alguien esté encima con la comunicación con los jueces: “Para mi debe ser un medio, un delantero, tiene que ser el capitán”.