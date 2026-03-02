Colo Colo una vez más tuvo a Fernando de Paul en la custodia de la portería durante un Superclásico. Y aunque no pudo hacer nada ante el remate de Matías Zaldivia, el Tuto sí se mostró preciso en un achique contra Juan Martín Lucero, quien dispuso de una clarísima ocasión para marcar.

Pero la desperdició. De todos modos, el Gato estuvo a tiempo para ganarle un cabezazo a Diego Ulloa. Fue la asistencia para Zaldivia en el tanto de un nuevo triunfo azul en el estadio Monumental. “A veces existen los mufazos”, le contó a RedGol el icónico Carlos Gustavo de Luca.

“Lo mismo que estaba leyendo de Lucero, que ganó los tres clásicos que jugó. Hay veces que son casualidades, pero se dan”, agregó De Luca en esta conversación que tuvo con Paulo Flores para abordar las actuaciones del golero en este tipo de partidos.

El achique que le ganó Tuto de Paul al Gato Lucero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Un duelo que también vivió más de una vez con la camiseta del Romántico Viajero. “El futbolista es muy cabalero. Suele pasar, pero cuando más se habla de eso es peor. A De Paul le resuena seguramente cada clásico y que se lo digan es perjudicial para él en esta racha negativa”, apuntó el ex jugador de Regional Atacama, Deportes La Serena y O’Higgins de Rancagua.

El Tuto de Paul dejó esta tapada en la victoria 1-0 de los albos con gol de Vicente Pizarro. (Andres Pina/Photosport).

Ex Colo Colo habla del peso de Tuto De Paul en el Superclásico: “Un ancla difícil”

La experiencia de Fernando de Paul en el pórtico de Colo Colo para un Superclásico lo tuvo además como capitán. Por decisión de Fernando Ortiz, el Tuto es el portador del brazalete en el Cacique en desmedro de Arturo Vidal, quien también fue titular.

De Paul descolgó un par de centros con seguridad. Pero no pudo hacer nada contra ese tiro casi a quemarropa de Zaldivia. “El rendimiento se lo deben recalcar mucho para hacerlo sentir mal”, expresó Gustavo de Luca para explicar una conducta tan propia de las canchas.

Fernando de Paul también jugó el Superclásico en el Romántico Viajero. (Andres Pina/Photosport).

“Es un ancla difícil sacársela de encima”, sentenció el calvo goleador, quien de todas maneras cree que en ningún caso la resolución del Superclásico pasó por el golero que comenzó su periplo en Chile con la camiseta de San Luis de Quillota. Pero también que arrastra una estadística que pesa. Y mucho.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Luego de tres victorias seguidas en la Liga de Primera, los albos cayeron en casa ante el archirrival y quedaron así en la tabla de posiciones al cabo de 5 fechas.

