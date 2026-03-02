Arturo Vidal reconoce con quien no se lleva bien: “Últimamente con De Paul”

El volante chileno Arturo Vidal volvió a generar ruido en el mundo del fútbol tras participar en el podcast Jefferson Farfán llamado Enfocados. Este fue consultado sobre los jugadores con los que no tiene buena relación dentro del ambiente futbolístico.

Vidal no dudó en apuntar a un rival conocido del fútbol sudamericano y europeo. El mediocampista fue directo al mencionar a Rodrigo De Paul, dejando entrever una vieja rivalidad y su estilo frontal al hablar sobre otros futbolistas.

“Ahora últimamente con Rodrigo De Paul, por canchero. Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”, señaló Vidal entre risas, evidenciando un tono entre broma y sinceridad. Como suele caracterizar sus intervenciones públicas.

Luego de esa declaración, los conductores del espacio le preguntaron directamente si consideraba que él o De Paul era mejor jugador. Vidal reaccionó con humor ante la comparación y respondió entre risas: “Es broma o me la estás tirando de verdad”, evitando entrar en una discusión deportiva más profunda.

Rodrigo De Paul, mediocampista de la selección de Argentina es el jugador que Vidal más mal le cae

Reacción en comentarios

muchos comentarios en redes sociales mostraron apoyo hacia el chileno, destacando su trayectoria internacional y su personalidad competitiva. Algunos usuarios señalaron que el impacto de Vidal en torneos europeos y en la selección chilena sigue pesando en la comparación generacional con otros volantes.

El nombre de Vidal sigue asociado a su exitosa carrera en clubes de alto nivel en Europa, donde destacó en competencias de máxima exigencia. Mientras tanto, el volante argentino ha construido su reputación en el fútbol europeo, ahora en la MLS y con la selección campeona del mundo.

Con este tipo de declaraciones, Vidal mantiene su habitual presencia mediática, sumando contenido tanto dentro como fuera de la cancha, en un contexto donde sus opiniones siguen generando debate entre los hinchas del fútbol sudamericano.

