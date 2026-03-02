Este domingo se disputó una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que terminó con victoria azul por la cuenta mínima.

Tras la derrota del Cacique, Arturo Vidal, uno de sus referentes tomó la palabra y consultado por los medios abordó su futuro de cara a la temporada 2026 y la posibilidad de seguir en Colo Colo para el próximo año.

“Tengo contrato hasta fin de año, pero todavía puedo seguir jugando, voy a seguir jugando, así que eso lo veremos a fin de año si se cumple el objetivo”, comentó de entrada a DSports.

Para luego agregar que prefiere pensar en los desafíos más cercanos. “Pero hablar de lo que viene más adelante, no quiero, quiero pensar en hoy, ver lo que pasó, ver el partido y mañana ya empezar a pensar en Audax”.

Los planes de Vidal para el retiro

En conversación con El Deportivo, el histórico de la Generación Dorada reveló lo que le gustaría hacer una vez que cuelgue los botines. “He pensado en ser entrenador. Ya tengo el curso, así que el día que decida retirarme, seguramente me sacaré el buzo para ponerme el traje y ser director técnico”.

ver también Arturo Vidal remece Colo Colo con fuerte revelación tras caer ante U de Chile: “Jugué…”

En la misma línea fue consultado sobre todo lo que ha logrado en su carrera y si se siente como una de las leyendas del fútbol. “Cuando termine mi carrera podré mirar hacia atrás, ver lo que hice y evaluar si es que es así o no, pero hoy sigo activo y pienso así, como jugador de fútbol”.

Publicidad

Publicidad

“Lo otro lo dirá la gente y el futuro, el tiempo. Ojalá sigamos ganando cosas en Colo Colo y que la “leyenda” no se quede solo en 28 títulos, sino que puedan ser muchos más todavía”, explicó.

En síntesis: