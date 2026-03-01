El chileno Alexis Sánchez se incorporó hace algunos meses al Sevilla, en un inicio marcado por buenas sensaciones y altas expectativas por la llegada del campeón de la Roja. Sin embargo, con el paso de las semanas, su rendimiento comenzó a ser objeto de críticas.

Donde incluso el Diario Sevilla fue tajante en señalar que “Parece un ex jugador”.

Por otra parte, el medio Estadio Deportivo escribió hace algunas semanas que el destino de Alexis está sellado con la escuadra de Andalucía, según les informan. “No existe ninguna posibilidad de que siga en el Sevilla una vez que termine contrato el 30 de junio, pues solo firmó por una campaña”.

Ante esto, Arturo Vidal, compañero de Alexis en la Selección Chilena y en donde levantaron las 2 históricas Copas América se refirió al presente del jugador.

Arturo Vidal se refiere a las críticas contra Alexis

En conversación con El Deportivo, el jugador de Colo Colo fue consultado sobre su opinión antes las fuertes críticas que enfrenta el tocopillano. “No leo las críticas hacia Alexis. Pasa que en un partido dicen que está muy bien y al otro lo matan… Yo prefiero no meterme en eso”.

Alexis Sánchez ha sido muy criticado en Sevilla/Getty Images)

Añadiendo que le desea lo mejor. “Ojalá Alexis esté feliz y pueda ir a un equipo donde disfrute del juego y se sienta cómodo. Si sus decisiones están en mantenerse en Europa, es cosa de él, es respetable”.

Asimismo, señala que, por su parte, él está preocupado de su carrera. “De prepararme bien para jugar cada fin de semana, de ayudar a Colo Colo a ganar partidos y conseguir más títulos, que las cosas funcionen acá, porque es muy lindo cuando todo va bien y me gusta ser parte de eso”.