A horas del Superclásico 199: Arturo Vidal sorprende con drástica decisión en Colo Colo

Arturo Vidal será titular este domingo en el Superclásico 199. El King buscará un nuevo triunfo ante Colo Colo y además profundizar la crisis de Universidad de Chile en la Liga de Primera.

“Sabemos que será un partido duro y difícil, pero estamos preparados. Será un partido especial. Es importante ganar para seguir sumando y seguir arriba. Jugamos en nuestro estadio, con nuestra gente, tenemos que dejar la vida por los tres puntos”, enfatizó el Bicampeón de América en conferencia de prensa.

Sin embargo, sus palabras deslizaron una reflexión que dejó helados a los hinchas albos. Es que el propio Vidal confesó que este podría ser su último Superclásico con Colo Colo. Incluso dejó abierta la opción del retiro a final de año.

“Tengo contrato hasta fin de año. Después se verá si sigo o no sigo. Todos los partidos son especiales. No miro más allá de este año, por mi edad”, expresó el “23”.

¿Qué pasa con Arturo Vidal?

El tema es que Arturo Vidal ya tiene tomada la decisión sobre su futuro. Así lo comentó a La Tercera donde indicó que su objetivo es mantenerse ligado al fútbol.

Arturo Vidal promete ser entrenador tras su retiro del fútbol. Foto: IA

“He pensado en ser entrenador. Ya tengo el curso, así que el día que decida retirarme, seguramente me sacaré el buzo para ponerme el traje y ser director técnico”, detalló. Vidal en más de una ocasión ha recalcado que quiere empezar su carrera en Colo Colo. Incluso ya se le ha visto dando indicaciones cada vez que sale de la cancha, hasta por sobre Fernando Ortiz.

Pero todavía falta un tramo importante por lo que el nacido en San Joaquín va partido a partido. “No me creo leyenda. Cuando termine mi carrera podré mirar hacia atrás, ver lo que hice y evaluar si es que es así o no, pero hoy sigo activo y pienso así, como jugador de fútbol. Ojalá sigamos ganando cosas en Colo Colo y que la “leyenda” no se quede solo en 28 títulos, sino que puedan ser muchos más todavía”, complementó.

