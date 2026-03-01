Arturo Vidal adelanta cruce con ex compañeros de la generación dorada en el Superclásico: “Va a ser lindo”

Comenzó la cuenta regresiva para el Superclásico 199. Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en el partido más atractivo de la fecha 5 de la Liga de Primera.

Partido que será más que especial para Arturo Vidal. En la previa el King recalcó que buscarán su cuarto triunfo de la mano de Fernando Ortiz. Incluso esto podría profundizar la crisis de la U, que se mantendría en zona de descenso.

ver también Un cambio clave: Fernando Ortiz adelanta la táctica de Colo Colo para el Superclásico 199

Pero el duelo de este domingo además contará con un cruce más que especial. Esto debido a que será el reencuentro de cuatro históricos de la generación dorada. Ahora Vidal estará frente ante Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas. Jugadores con los que disputó más de una batalla por la selección chilena y que conquistaron la Copa América y Copa Centenario.

¿El último baile de la generación dorada?

Por lo mismo, confesó que le da un condimento especial al Superclásico 199. “Ellos no vienen de un buen momento. Pero de a poco van mejorando (…) Va a ser un lindo partido. Siempre es emocionante jugar contra la U. Más todavía frente a los compañeros con los que conseguimos cosas tan importantes con la Selección”, confesó a La Tercera.

Arturo Vidal será titular en el Superclásico 199 ante Universidad de Chile

Por lo mismo, el King pone las fichas en que será un partido de gran nivel como se ha esperado en los últimos días. “Son jugadores que han representado a Chile muy bien afuera, así que va a ser un lindo clásico. Ojalá la gente disfrute de este encuentro, que sea un buen espectáculo”, recalcó.

Publicidad

Publicidad

ver también Estuvo más de 10 años en Chile, ganó cinco títulos y ahora explica el declive de la Liga de Primera: “Era buenísimo”

Sin embargo, el tono de Arturo Vidal cambió radicalmente al mencionar que la buena onda se acaba en el pitazo final. Por lo que buscará un nuevo triunfo con Colo Colo y justamente ante la U.

“Este año las exigencias son al máximo, así que nos hemos preparado de la mejor forma para dejar los tres puntos en casa ante la U”, sentenció.