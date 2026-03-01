Este domingo se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

En la antesala del esperado duelo, Arturo Vidal, una de las principales figuras del conjunto albo, abordó lo que será el intenso enfrentamiento y también tuvo palabras para el nuevo director técnico de los azules, Francisco Meneghini.

Arturo Vidal habla sobre el presente de Meneghini en la U

En conversación con El Deportivo, la figura de Colo Colo se refirió al esperado encuentro que se vivirá este domingo y además, se refirió a cómo ve a Paqui Meneghini, el nuevo DT del cuadro universitario.

“A Paqui lo tuvimos en la Selección, compartimos en esa época, hace muchos años. Lo recuerdo como un ayudante de Marcelo Bielsa”, señaló de entrada.

Para luego agregar que es distinto hablar de él como entrenador. “Creo que lo ha hecho bastante bien en su carrera, por algo se le dio la posibilidad de llegar a dirigir a un equipo como la U. En O’Higgins lo hizo muy bien, clasificaron a la Copa Libertadores.

“Ojalá le vaya bien, sinceramente, pero yo estoy superconcentrado en lo que hacemos acá, en Colo Colo. El año pasado fue malo para nosotros y este año queremos que sea muy bueno, ya dejar lo otro atrás, para eso estamos trabajando bien y enfocados solo en Colo Colo, no en lo que hacen los otros equipos”, puntualizó.

Meneghini disputará su primer Superclásico/Photosport

Asimismo, sobre cómo ve a la U, añadió: “Es verdad que no vienen en un buen momento, pero de a poco han ido mejorando. A ellos les pasa algo similar a lo nuestro del año pasado. El equipo no funciona rápido cuando llegan tantos refuerzos. Eso a veces pasa la cuenta”.

En el encuentro, la figura de la Roja se reencontrará con compañeros de la generación dorada como Eduardo Vargas, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. “Va a ser un lindo partido. Siempre es emocionante jugar contra la U. Más todavía frente a los compañeros con los que conseguimos cosas tan importantes con la Selección”.

“Son jugadores que han representado a Chile muy bien afuera, así que va a ser un lindo clásico. Ojalá la gente disfrute de este encuentro, que sea un buen espectáculo”, puntualizó.