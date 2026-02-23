Esta jornada se produce el estreno de “En la Lupa de Redgol”, programa en el que se habla 100% de fútbol y que conduce Cristián Basaure, comentarista que destaca por su ojo táctico en el fútbol chileno.

Se estrena con el análisis de lo que será el partido de la quinta fecha, el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, a jugarse este domingo a las 18 horas en el estadio Monumental.

Primero analizó lo que hacen los azules con Francisco Meneghini en la banca. A pesar de los malos resultados, piensa que dio un paso hacia adelante ante Limache, destacando por ejemplo la posición de Javier Altamirano.

Al lado de Charles Aránguiz en el mediocampo le gustó mucho sus movimientos con la cancha hacia adelante, lo que consolidó con el gol que marcó para el transitorio 1-1.

Basaure vio una evolución en U de Chile en el último duelo ante Limache

El análisis de Basaure sobre Colo Colo

Luego el Tigre Basaure hizo una comparativa de la evolución de Colo Colo en este campeonato. Desde el desastre ante Limache hasta el partido ante O’Higgins, el mejor de los albos en el torneo.

Destaca lo que hacen por las bandas Jeyson Rojas y Diego Ulloa. Si bien están al debe en la parte ofensiva, destaca que Fernando Ortiz entienda que debe priorizar el aspecto defensivo.

También le gusta mucho lo que realiza Felipe Méndez en el mediocampo, la ductilidad que muestra Claudio Aquino y la labor de Maximiliano Romero.

Finalmente adelantó los duelos que se darán en Pedrero este domingo en el Superclásico, entendiendo que si Lucas Assasdi no juega por su lesión puede ser clave que entre Israel Poblete.

