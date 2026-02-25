Es tendencia:
Tras dichos de Matías Zaldivia: La defensa que prepara Francisco Meneghini en el Superclásico

El DT de Universidad de Chile recalcó que han sido pocos los ataques que han sufrido y que mantendrá la línea de tres.

Por Felipe Pavez Farías

Universidad de Chile da vuelta la página y deja atrás el último empate ante Deportes Limache. El Romántico Viajero se enfoca en lo que será una semana clave con el Superclásico y la llave por Copa Sudamericana. Por lo que el margen de error es mínimo para Francisco Meneghini. 

Lo que tiene claro el DT, quien ya analiza lo que será su primer duelo ante Colo Colo y en el Estadio Monumental. Partido que para el adiestrador no será ni similar a los que ya ha disputado en la Liga de Primera al mando del Bulla.

“Va a ser un partido distinto. Jugarán con defensa de cuatro como lo vienen haciendo. Al ser locales, pienso que van a salir a atacar y buscar el partido”, confesó en exclusiva a TNT Sports. 

Sin embargo, el DT también habló del equipo que prepara para el domingo. Por lo que espera hasta último minuto a Lucas Assadi y Octavio Rivero. Pero si hay algo que lo tiene tranquilo es la defensa. Lo que llama la atención luego de los dichos de Matías Zaldivia quien reveló que los “cambios del entrenador” desordenaron al equipo en el empate ante Limache. 

¿Cuál será la defensa de la U en el Superclásico? 

Así las cosas, Francisco Meneghini recalcó que uno de los puntos más altos en Universidad de Chile es su línea de tres. “Venimos de dos partidos de sufrir muy poco en defensa. Tuvimos muy pocas acciones de peligro. Los tres defensores han jugado bien, y han sostenido los ataques en el campo contrario. A Limache no lo dejamos utilizar el contraataque”, recalcó Paqui. 

Por lo mismo, deslizó que se repetirá la zaga en el duelo de este domingo en el Monumental. “Nico y Matí Zaldivia ajustan bien las marcas, y Calderón es tiempistas y ocupa bien los brazos”, confesó sobre la labor de sus defensas. 

Ahora Meneghini no se casa solo con un esquema y detalló que podría utilizar la línea de cuatro siempre y cuando el partido lo requiera. Además reveló la labor que deben cumplir ahora los laterales en su esquema. “En la pretemporada entrenamos cosas que no estaban tan entrenadas. Con laterales que en vez de clavarse tan arriba que haya más intercambio de posiciones. Un ataque más móvil. Lo podemos usar en algún momento”, sentenció. 

En síntesis:

  • El entrenador Francisco Meneghini prepara el Superclásico tras el empate ante Deportes Limache.
  • La defensa de Universidad de Chile mantendrá la línea de tres con Zaldivia, Calderón y Nico.
  • El cuerpo técnico espera la recuperación de Lucas Assadi y Octavio Rivero para el domingo.
