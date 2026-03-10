Una polémica de palabras mayores se desató en la final del campeonato Mineirao. Lo que se robó todas las miradas con la batalla campal que protagonizaron Cruzeiro y Atlético Mineiro de Iván Román.

A tal punto que fueron 23 los expulsados por los enfrentamientos en la cancha del Estadio Mineirao. Lo que tuvo un fuerte mea culpa de uno de los que provocó está bataola que dio la vuelta al mundo. Es así como el golero Everson Felipe Marques Pires asumió la culpa y explicó lo ocurrido el reciente domingo.

“Con la cabeza vacía, quisiera expresar mi opinión sobre lo ocurrido el fin de semana pasado. Competir no es lo que sucede en el campo de juego y, de ninguna manera, es un buen ejemplo para la sociedad, especialmente para los niños”, lamentó el compañero de Iván Román.

“En momentos de intensa emoción, lamentablemente, situaciones como estas son difíciles de controlar. A veces, la voluntad de ganar y la determinación de defender nuestro escudo pueden llevarnos a superar muchos límites. Es importante enfatizar y reconocer que nada justifica estas lamentables escenas, y lo ocurrido no es el ejemplo que queremos dar”, complementó el portero.

Tras ello, Everson enfatizó que dieron vuelta la página y que asumirán las culpas al igual que los protagonista de dicho papelón. Lo que tiene avergonzado a sus círculos cercanos.

“Somos profesionales con carácter y hombres de familia. También propensos a cometer errores y tenemos derecho a aprender de ellos. Nos mantendremos firmes y enfocados en nuestro propósito de ofrecer los mejores recuerdos a nuestra apasionada afición”, sentenció.

¿Cuáles son las sanciones por el escándalo entre Cruzeiro y Mineiro?

Según se indica desde Brasil, la Fiscalía del Tribunal de Justicia Deportiva investigará el caso de violencia entre los planteles de Cruzeiro y Mineiro. Por lo que se recopilarán las pruebas en un plazo de 30 días.

Los involucrados por Cruzeiro son los jugadores Christian, Fabrício Bruno, Lucas Romero, João Marcelo, Kauã Prates, Villalba, Cássio, Matheus Henrique, Walace, Fagner, Gerson y Kaio Jorge

En tanto el Mineiro afectados a Everson – que comenzó la batalla-, Renan Lodi, Gabriel Delfim, Junior Alonso, Alan Franco, Hulk, Lyanco, Ruan, Alan Minda, Preciado y Cassierra. Ahora se recalca que la sanción será solo aplicable en el Mineirao y no afecta la disputa del Brasileirao ni la Copa Brasil.

