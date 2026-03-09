Da la vuelta al mundo en pelea Cruzeiro-Atlético Mineiro: pasa de pedir paz a pegar una patada

La pelea entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, en la final del Campeonato Mineiro, dio la vuelta al mundo al ser una gresca generalizada que duró un par de minutos.

Fueron en total 23 expulsados, lo que explica el nivel de agresividad que se vivió en Belo Horizonte. Y los detalles de lo que ocurrió cada vez sorprende más.

Así ocurre con un asistente del Galo, que se hizo viral luego de la pelea por su reacción en medio de la golpiza que se estaba realizando en la cancha.

Pelea gigante hubo entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

El ayudante de Mineiro que queda como el forro

Primero se muestra cuerdo, al pedir que se detenga la batalla campal que se estaba realizando. De hecho, estaba para ganarse el premio Nobel de la Paz.

Incluso le pide a los jugadores que piensen, al hacer un gesto llevándose sus dedos hacia la sien. Parecía ser de los pocos cuerdos entre tanto futbolista descontrolado.

Sin embargo, no pasaron ni 3 segundos y las imágenes de televisión lo captaron pegando una patada a un jugador de Cruzeiro que se encontraba en el suelo, en un acto de extrema locura.

Obviamente, como es común ya en estos tiempos, la imagen ha recorrido todo el mundo y seguramente el ayudante del Mineiro será identificado por los dirigentes, para recibir un castigo por ese puntapié que lanzó innecesariamente.

