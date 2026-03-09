El deportista chileno Sammis Reyes hizo historia en el deporte nacional al convertirse en el primer chileno en llegar a la National Football League (NFL), donde militó en distintos equipos. Sin embargo, pese a este importante hito para el deporte chileno, una figura televisiva alzó la voz para ningunear su paso por la liga estadounidense.

Reyes estuvo en el ojo de inesperada polémica durante el cierre de la semana festivalera donde su pelea con Cuco Cerda se viralizó en las redes, a lo que se suma que la productora Bizarro lo vetó del Festival de Viña y de la Fiesta Bresh.

Mientras analizaban lo ocurrido en el estelar de TV Primer Plano, el panelista del espacio Vasco Moulian lanzó inesperado comentario por la carrera de Reyes.

Vasco Moulian crítica el paso de Sammis por la NFL

En el espacio de farándula de Chilevisión, el panel analizaba el conflicto entre Reyes y Cuco Cerda quienes tuvieron un duro cruce en la fiesta Bresh, donde Moulian lanzó una inesperada declaración para referirse al deportista.

“Jugador de futbol americano, jugó 5 minutos. Un invento. Deportivamente, un invento. Jugó en la NFL, la gran gracia, jugó 5 minutos y la gracia es que es el único chileno que ha jugado en la NFL, que es la liga de fútbol americano”, comentó el panelista.

Para luego agregar que su paso por la liga no fue destacable. “Para mí es eso, no una cosa que uno dijera… no fue una estrella”.

Durante su carrera por la NFL, Reyes jugó por Washington Football Team celebrate. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Sammis Reyes vetado de Viña

Luego de que el deportista acusó a la producción del festival de no portarse bien con el público, la productora respondió con todo.

“A la gente de Bizarro se le olvida que la gente que viene a ver este Festival de Viña del Mar son los que pagan nuestros sueldos. Ellos no se han portado muy bien y es el segundo año consecutivo”, comentó Reyes a los medios.

Ante esto, la periodista Paula Escobar leyó la respuesta de Bizarro revelando que el jugador exigió tratamiento VIP y que incluso fue agresivo. “Está vetado en Bizarro o más bien en Viña desde que Emilia Dides fue jurado del Festival”.

“El tipo agredió a una de nuestras productoras (mujer) y a un productor nuestro porque quería tratamiento VIP, a pesar de que en ese momento Emilia tenía otra acompañante (su +1)”.

Asimismo, la periodista índica que en el mensaje le señalan que “desde entonces tomamos la decisión de no invitarlo nunca más a nada por ser agresivo. Y por eso este año, aunque llamaron para rogarnos por entradas para ellos, dijimos que no”.

Añadiendo que la molestia radica en que no le dieron el trato VIP esperado. “Entró como una persona normal y eso no le gustó”.