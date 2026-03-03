Sammis Reyes protagonizó una inesperada polémica durante la Fiesta Bresh, donde tuvo un duro cruce con Cuco Cerda, pareja de Daniela Aránguiz, donde registros del intenso conflicto se viralizaron rápidamente por las redes sociales.

A pesar de que aún está claro el motivo del cruce entre ambos, Carla Jara, quien asistió al evento, entregó detalles de lo ocurrido en el programa Todos Somos Viña. “Era un sector muy VIP. Estábamos detrás del escenario. Y pasa esto. Termina en combos y Sammis Reyes rodando por la escalera… Combos iban y venían, fue impensado”.

“Yo vi todo. Veo que hay combos e, inteligentemente, Cuco lo empuja y, como los VIP están en una subida y había tres peldaños, entonces Sammis no pudo afirmarse y se fue de espaldas al suelo“, explicó.

Sammis Reyes vetado de la Bresh

Según reveló la periodista Paula Escobar en Zona de Estrella, desde Bizarro le comunicaron las razones para vetar al exjugador de la NFL de la fiesta y también del Festival de Viña.

ver también “No invitarlo nunca más”: Revelan por qué Sammis Reyes fue vetado del Festival de Viña

“A él le gusta el tratamiento VIP, y que lo traten como un rey… y luego de eso, molestaron tanto que lo invitamos a la Bresh, casi ya por cansancio. La Bresh es nuestra, ¿y qué pasó? Se puso a pelear allá con otra persona y tuvimos que expulsarlo. Ahora tampoco podrá entrar nunca más a la Bresh”, leyó la comunicadora.

Asimismo, sobre el Festival de Viña, revelaron que la decisión de vetarlo va ligada a una fuerte acusación. “Está vetado en Bizarro o más bien en Viña desde que Emilia Dides fue jurado del Festival”.

Publicidad

Publicidad

“El tipo agredió a una de nuestras productoras (mujer) y a un productor nuestro porque quería tratamiento VIP, a pesar de que en ese momento Emilia tenía otra acompañante (su +1)”.

Añadiendo que en ese hecho se basa su decisión. “Desde entonces tomamos la decisión de no invitarlo nunca más a nada por ser agresivo. Y por eso este año, aunque llamaron para rogarnos por entradas para ellos, dijimos que no”.

En la misma línea, acusan que el jugador esperaba un trato especial. “Entró como una persona normal y eso no le gustó”.

Publicidad