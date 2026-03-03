El conflicto en Medio Oriente también afecta al deporte. La respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel implicó bombardeos en Riad, Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo tomó una tajante decisión.

Este lunes, Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, generando caos y obligando a miles de personas a tomar la decisión de dejar Riad, donde el delantero portugués reside desde 2022.

El sitio Mirror informó que el jet privado del portugués dejó Riad este lunes por la noche. Mientras los vuelos comerciales se encuentran suspendidos producto del conflicto, la nave de CR7 dejó Arabia Saudita y aterrizó en España.

Cristiano Ronaldo salió lesionado del último partido del Al Nassr, por lo que no estaría en el siguiente enfrentamiento (contra Neom Sports Club este sábado 7). Por ahora, la estrella del fútbol no se ha pronunciado oficialmente por el tema.

Irán bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad, donde reside Cristiano Ronaldo | Getty Images

Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita: cómo el conflicto afecta el deporte

Lo cierto es que el caso de Cristiano Ronaldo no es el primero de un deportista que se ve afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En Dubai, un pequeño número de tenistas quedó atrapado después de los bombardeos de Irán a la ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

En el fútbol, Irán puso en duda su participación en el Mundial 2026. En el país, donde hasta ahora contabilizan cerca de 800 fallecidos por los ataques de Estados Unidos e Israel, además se suspendió la liga local.