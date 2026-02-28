A solo meses del Mundial 2026, la FIFA enfrenta un severo problema por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, equipo clasificado a la Copa del Mundo y que en estos momentos se podría bajar de la cita.

Este sábado 28 de febrero, Donald Trump anunció el inicio de ataques con misiles a Irán. “Vamos a destruir sus misiles y a arrasar con su industria misilística”, fue la amenaza del presidente estadounidense.

Solo horas después, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, declaró que “con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“.

Cabe recordar que Irán es parte del Grupo G (junto con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto), y jugará sus tres partidos en Estados Unidos. No solo eso: podría, en octavos de final, toparse con la selección norteamericana, si es que ambas escuadras terminan segundos en sus grupos.

Estados Unidos e Israel bombardearon Teherán: Irán puso en duda su participación en el Mundial 2026 | Getty Images

¿Irán se baja del Mundial 2026? Se suspende la liga

Por otra parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, confirmó que la liga iraní se encuentra suspendida de manera indefinida.

En tanto, la FIFA, a través de su secretario general, Mattias Grafstrom, se pronunció: “Tuvimos una reunión hoy (sábado), y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo“.

“Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando“, sumó.