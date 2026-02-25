Restan apenas unos pocos meses para que el Mundial 2026 comience. La cita planetaria a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá marcará un antes y un después, ya que será la primera con 48 selecciones.

Con este aumento de equipos clasificados son varios los que se darán el gusto de jugar su primera Copa del Mundo. Uno de estos es el seleccionado de Curazao, combinado que en las últimas horas hizo noticia por un sorpresivo cambio de DT.

El neerlandés Dick Advocaat, el entrenador responsable de llevar a Curazao a su primer mundial, comunicó a su federación que se restará de dirigir al equipo por una situación médica que afecta a su hija.

Curazao cambia de DT a solo meses del Mundial 2026

El DT de 78 años aseguró tras hacer oficial sus decisión que “siempre he dicho que la familia viene antes que el fútbol. Esta es una decisión natural. Echaré mucho de menos Curazao, su gente y mis colegas”.

“Considero que la nación más pequeña del mundo se clasifique para la Copa del Mundo como uno de los aspectos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta que creyeron en nosotros”, agregó.

Dick Advocaat dejó su cargo como DT de Curazao a solo meses del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Tras esta sorpresiva noticia la federación de Curazao oficializó que el reemplazante de Dick Advocaat será Fred Rutten, DT que tiene experiencia dirigiendo al Twente, PSV, Feyenoord y Schalke 04.

“Son momentos complicados para Dick y le deseo mucha fuerza tanto a él como a su familia. Es un honor poder continuar con su trabajo. He hablado con él y su cuerpo técnico para seguir el mismo camino; Curazao puede esperar la misma dedicación por mi parte”, afirmó Advocaat en su presentación.

Cabe recordar que Curazao dirá presente en el Grupo E del Mundial 2026, donde enfrentará a Alemania (14 de junio), Ecuador (20 de junio) y Costa de Marfil (25 de junio).

