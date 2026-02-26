La selección chilena sigue buscando un recambio importante que vuelva a poner a La Roja en los primeros planos del fútbol mundial. Fue en ese contexto donde se conoció que en Juan Pinto Durán mueve fichas pensando en sangre nueva para el combinado nacional.

Y es que, según información publicada por Radio ADN, algunos integrantes del área de selecciones nacionales viajarán hasta Suiza para sostener un diálogo clave con dos futbolistas que pueden convertirse en alternativa real para el equipo chileno. El objetivo es claro: convencerlos de que defiendan la camiseta nacional.

Los dos suizo-chilenos que busca La Roja

Se trata de los hermanos Nils y Miguel Reichmuth, de 24 y 22 años, respectivamente, ambos volantes formados en el FC Zürich de aquel país.

Mientras el hermano mayor, Nils, hoy milita en el FC Thun del mismo país, Miguel continúa su carrera en el conjunto de la capital tras su etapa formativa.

Nils Reichmuth actualmente milita en el FC Thurn de Suiza. (Foto: nils.reichmuth)

La búsqueda no es improvisada. Fiel a lo que ha ido ocurriendo en el fútbol mundial en la actualidad, la federación nacional viene siguiendo hace años a futbolistas con raíces chilenas en Europa, entendiendo que el mercado local no siempre alcanza para cubrir las necesidades del plantel adulto y de las categorías juveniles.

Así, tal como ocurrió, por ejemplo, con Ben Brereton, en el caso de los hermanos Reichmuth ambos son hijos de madre chilena, lo que los hace elegibles para representar al país.

Miguel Reichmuth de 22 años, juega actualmente en el FC Zurich. (Foto: miguelreichmuth)

Mientras Miguel tuvo pasos por las selecciones menores de Suiza, jugando en la Sub 17, no ha defendido a la selección adulta, por lo que reglamentariamente aún puede optar por Chile. En el caso de Nils, su vínculo emocional con el país es evidente y no lo oculta.

En diálogo con el medio AS Chile en 2021, Nils reconoció su sueño de jugar por La Roja al declarar: “Sería un sueño jugar por Chile. Espero que se haga realidad, por mí y por mi familia chilena. Hemos estado tres veces en el país. La última vez fue en 2017. Mi madre nació allá, pero se fue a Suiza en 1971, cuando era un bebé. Mi abuela es 100 por ciento chilena”.

Ahora, la gestión para contar con ellos será cara a cara. La Roja quiere volver al primer plano mundialista y ya trabaja para seducir y sumar variantes a un plantel que terminó en el último lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.