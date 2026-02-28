¡Se acabó la maldición! Deportes Concepción vuelve a ganar en Primera tras 6.523 días

Tuvieron que pasar 6.523 días para que Deportes Concepción volviera a celebrar un triunfo en la Primera División del fútbol chileno. El León de Collao derrotó por 1-0 a Coquimbo Unido como visitante y cortó una sequía que se arrastraba desde 2008.

La última vez que el cuadro lila había ganado en la máxima categoría fue el 20 de abril de 2008, cuando superó 3-2 a Everton de Viña del Mar en el Torneo de Apertura. Desde entonces, descensos, problemas administrativos y años fuera de la élite marcaron una etapa oscura.

Este 2026 significó el regreso a Primera, pero la victoria se hacía esperar. En sus primeros cuatro partidos tras el retorno no logró sumar de a tres, estirando aún más la estadística que ya parecía eterna.

Pero el quinto intento fue el vencido. El Conce mostró carácter para sostener un partido tenso y aprovechar su oportunidad desde los doce pasos.

El siguiente desafío

El próximo desafío será ante Ñublense, en condición de local. Deportes Concepción jugará el 6 de marzo a las 20:30 horas, en un duelo que puede confirmar que este triunfo no fue casualidad.

El encargado de romper la sequía fue Leonardo Valencia, quien a los 67 minutos convirtió el penal que sentenció el 1-0 definitivo. Frialdad total desde los doce pasos para escribir su nombre en una noche histórica.

Ahora, con la mochila liberada, el León de Collao quiere transformar esta victoria en el inicio de una nueva etapa en la máxima categoría.

