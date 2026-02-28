Este sábado la noticia internacional tuvo foco en el conflicto que protagonizan Israel e Irán, situación compleja que tuvo un inesperado protagonista para la audiencia chilena: Adrián Fernández.

El exdelantero argentino, recordado por su paso por Colo Colo y reconocido por su apodo de ‘Carucha’, apareció en televisión desde Dubái, donde vive reconvertido en empresario inmobiliario, para relatar cómo se vive la tensión en Medio Oriente, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

Fernández fue entrevistado por TVN y transmitió calma respecto de su situación personal, aunque sin desconocer la complejidad del contexto: “Se vive con mucha tranquilidad (…) nos sentimos seguros”, comentó el ex albo desde Emiratos Árabes Unidos, explicando que, al menos en su entorno, no se han registrado alteraciones significativas.

Sus palabras e imagen rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde su presencia llamó la atención por lo inesperado del cruce entre fútbol y la geopolítica.

Redes sociales: sorpresa y asombro por el regreso del ‘Carucha’

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales. En X por ejemplo, la imagen del delantero argentino que defendió las camisetas de Colo Colo en 2004, The Strongest o St. Gallen, fue ampliamente comentada.

Por ejemplo, la cuenta ‘Chilean Premier League’ compartió la imagen del ex delantero y escribió: “Carucha Fernández ayer futbolista hoy analista geopolítico”.

En la misma línea, aparecieron otros usuarios que se mostraban visiblemente sorprendidas por la aparición del ex jugador en un conflicto de caracter internacional.

También hubo comentarios que apuntaron a su actual presente fuera de las canchas. Alejandro Cisternas en la misma ex red social del pajarito señaló: “Era un sábado cualquiera hasta que uno se entera de que Adrián ‘Carucha’ Fernández ahora es empresario inmobiliario radicado en Dubái”, junto a una publicación compartida desde Instagram.

Más allá de la sorpresa que generó su aparición televisiva, el trasfondo sigue siendo un conflicto de alcance internacional y consecuencias aún inciertas. En ese contexto, el testimonio del exfutbolista ofreció una mirada personal desde la zona, acercándonos a una realidad lejana para el público chileno en general.

