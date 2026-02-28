Queda muy poco para el Superclásico 199 que se disputará en el estadio Monumental, donde Colo Colo recibirá a la Universidad de Chile en un partido válido por la 5° fecha. El pitazo inicial está pactado para el domingo 1 de marzo a las 18 horas.

Y habrá oportunidad para ver varios duelos. Entre ellos, el de una de las apuestas fuertes que hizo Fernando Ortiz para las oncenas del Cacique en el inicio de la temporada 2026. Un jugador que volvió de un préstamo en Unión La Calera y le arrebató el lugar a Erick Wiemberg.

Las referencias son para Diego Ulloa, quien tomó el puesto luego de la derrota frente a Deportes Limache. El zurdo de 22 años, que también cuenta con experiencia cedido en Deportes La Serena y A.C. Barnechea, no desaprovechó su oportunidad.

Diego Ulloa ingresó y jugó los tres partidos en que los albos dejaron en 0 su arco.

“Por fin llegó el día que tanto tiempo soñé, el día de vestir la camiseta más hermosa del mundo”, escribió Ulloa en su cuenta de Instagram luego de estrenarse en los albos. Fue en esa victoria 2-0 ante Everton que se resolvió con un gol postrero de Yastin Cuevas y otro de Javier Correa.

Diego Ulloa jugó 62 partidos en Unión La Calera.

Su rendimiento ha mejorado gradualmente y ha mostrado muy buenas cualidades para ganar en el juego aéreo. Pero tendrá un desafío más trascendente en la visita del Romántico Viajero a Macul. Ahí tendrá un duelo ante un habitual seleccionado chileno. Aunque es uno que recibió algunas críticas por el nivel con que empezó 2026.

Diego Ulloa lucha un balón con Sebastián Sacha Sáez.

Fabián Hormazábal quiere redimirse en el Superclásico 199

Fabián Hormazábal es un titular indiscutido de la Universidad de Chile y estará desde el comienzo en el Superclásico 199. Con el afán de cambiar la imagen lejana al carrilero que aparecía por todos lados en la temporada 2025. Aunque el DT de Deportes Limache reveló una clave para este partido.

Fabián Hormazábal fue muy importante para la U en la temporada pasada.

El Fabi muchas veces cumple el rol de extremo derecho bajo la tutela de Francisco Meneghini. Ese fue el recado que Víctor Rivero le envió a Fernando Ortiz. O al menos fue parte del libreto que tuvo para aquel empate 2-2 en el Estadio Nacional. Seguramente una parte fundamental del plan para inquietar a los albos en su casa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo encadenó tres victorias y eso lo puso en la parte alta de la tabla de posiciones al cabo de cuatro fechas en la Liga de Primera 2026, mientras que la U de Chile sigue sin ganar.