Apenas está arrancando la segunda fecha de la Liga de Primera y Colo Colo ya está en crisis, con la obligación de ganar en su debut como local en la temporada.

Los albos se estrenaron con una fea derrota ante Deportes Limache por 3-1 en Valparaíso, es por ello que el encuentro de este sábado ante Everton en el Monumental resulta crucial.

El ruido y rumores sobre una posible partida del entrenador Fernando Ortiz ya está instalado, por lo que el argentino golpea la mesa y toma decisiones fuertes para el partido ante los Ruleteros.

ver también Ortiz mueve el tablero en Colo Colo: cuatro cambios en la formación contra Everton

La extraña decisión de Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo

El Tano Ortiz tomó la decisión de hacer grandes cambios en el once albo en todas las líneas, e incluso, varió el sistema táctico en relación al equipo que cayó ante los limachinos.

Pero hay una gran sorpresa y es con el lateral izquierdo. La plaza de marcador zurdo la toma Diego Ulloa, quien venía siendo la tercera alternativa para el estratega albo durante la pretemporada y el inicio del torneo.

Diego Ulloa jugó en la pretemporada de Colo Colo. Foto: Colo Colo

Publicidad

Publicidad

El ex Unión La Calera no jugó ante Limache, donde el titular fue Erick Wiemberg, de bajísimo rendimiento. Su reemplazante fue Cristián Riquelme, también de discreto cometido, por lo que Ortiz se la juega por un futbolista que no sumó minutos en la fecha inicial. Raro, por decirlo de alguna forma.

De esta forma el once de Colo Colo será con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Claudio Aquino; Maximiliano Romero y Javier Correa.

Diego Ulloa toma la titularidad en un puesto que ha presentado problemas para Colo Colo desde 2025, cuando Erick Wiemberg bajó su nivel y nunca lo retomó.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se irá Ortiz? La última vez que Colo Colo perdió cuatro partidos seguidos Mosa echó a Mario Salas

La tabla de posiciones de la Liga de Primera