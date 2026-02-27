El delantero chileno Alexander Aravena dio un salto decisivo en su carrera al fichar por el Portland Timbers de la MLS. El ex atacante de Gremio fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro estadounidense.

El atacante de 23 años explicó en su presentación que el interés por llegar a la MLS. “Apenas supe del interés de Portland por ficharme, quise venir. Siento que es una liga muy buena, con mucha competencia, y por eso estoy acá”, comentó.

Aravena destacó que una conversación con su compatriota Felipe Mora fue clave para inclinarse por el Timbers. “Sí, hablé con Felipe antes de venir. Le pregunté cómo estaban las cosas y me dijo que la ciudad es muy bonita, que el equipo es sensacional y que está súper cómodo acá. Eso me convenció, porque es muy importante para el día a día”, aseguró el atacante.

Aravena también se describió futbolísticamente con confianza. “Me describo como un jugador hábil e inteligente, que ataca bien los espacios. Soy fuerte para proteger el balón, técnico y me gusta hacer goles”, enfatizó.

Alexander Aravena llegó al Portland de la MLS

Sueña con enfrentar a Messi

“Conozco la MLS, todos sabemos lo que representa y el nivel de competencia que tiene. Estoy muy feliz de estar acá. Me gustaría jugar contra Inter Miami CF y frente a mi máximo ídolo, que es Lionel Messi”, sentenció Aravena.

El atacante no escondió su ilusión por medirse ante el campeón del mundo, en lo que sería uno de los momentos más especiales de su carrera. Un desafío que podría concretarse pronto en la MLS.

Así, Portland no solo suma talento chileno a su plantel, sino también ambición. Aravena llega con hambre de competencia y con el sueño de brillar en Estados Unidos y de paso, enfrentarse a su ídolo.

